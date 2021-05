Zlatan Ibrahimovic recibió una multa de la UEFA

Hace pocos instantes se conoció que la UEFA decidió imponerle una multa al futbolista sueco, Zlatan Ibrahimovic. La razón de están sanción está relacionada con el tema de “interés financiero en una empresa de apuestas”, según lo explicado por el máximo ente del fútbol europeo. El futbolista del AC Milan deberá pagar €50,000 euros ($61,000 dólares) a las autoridades.

Zlatan Ibrahimovic has been fined 50,000 euros (£43,182) by UEFA for having a financial interest in a betting company.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 26, 2021