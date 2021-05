Agenda de eventos: diversión online y en vivo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los 50 años del Ballet Hispánico

Ballet Hispánico, la organización de danza latina líder en Estados Unidos, tendrá su muy esperada celebración número 50 que conmemora medio siglo de danza, orgullo, educación, sabor, acceso, amor, comunidad, espíritu y innovación.

El estreno público virtual gratuito de la 50ª Celebración se llevará a cabo este viernes 28 de mayo a las 6:30 pm ET. Un evento organizado por el Director Artístico y CEO Eduardo Vilaro y los estudiantes de la Escuela de Danza Chelsea Phillips y Theo Adarkar, la noche contará con actuaciones de la Compañía de Ballet Hispaìnico y artistas estudiantes en la Escuela de Danza con estrenos de Lauren Anderson, Ana “Rokafella” García y Belén Maya; interpretaciones de obras de Graciela Daniele, Ann Reinking, Geoffrey Holder, Nacho Duato, Pedro Ruiz y Gustavo Ramírez Sansano; y apariciones de invitados famosos como Lin-Manuel Miranda, Luis Miranda, Rosie Pérez, Lauren Anderson, Ben Rodríguez-Cubeñas y Darren Walker.

La celebración número 50 estará disponible durante dos semanas en YouTube, Facebook y ballethispanico.org.

LALIFF regresa

El Los Angeles Latino International Film Festival está de regreso, anunció su fundador, el actor Edward James Olmos. En su vigésima edición, el evento tendrá lugar del 2 al 6 de junio. En esta ocasión, se llevará a cabo de manera híbrida, con proyecciones que se podrán presenciar en persona y con transmisiones virtuales, incluido el preestreno de “In the Heights”, el 4 de junio, que tendrá lugar en el TCL Chinese Theatre y en los TCL Chinese 6 Theatres

de Hollywood.

El programa de este año incluye largometrajes, cortos, episodios, clases magisteriales y presentaciones de arte y musicales. El festival abre con el estreno mundial de “7th and Union”, protagonizada por el actor mexicano Omar Chaparro. La apertura será el miércoles en el TCL Chinese Theatre (6925 Hollywood Blvd., Los Angeles). La cinta que cerrará el festival será “Women is Losers”, de Lissette Feliciano, quien con este filme hace su debut como directora; también se proyectará los TCL Chinese 6 Theatres. Esta fue una de las películas más transmitidas del festival de arte y música SXSW de 2021. También se estrenará “Something Blue”, del director panameño Mariel García-Spooner, y “Blursday” del director radicado en Los Angeles, Sergio Guerrero. Hay cintas de Perú, Argentina, República Dominicana, Colombia y Brasil, entre otros países. Algunos de los documentales del programa son “Rita Moreno: A Girl Who Decided to Go for It”, “Bridges”, “American Exile”, “Landfall” y “Fruits of Labor”. Boletos $10 a $15; algunos programas son gratuitos. Galas $150. Informes laliff.org.

Nuevo Tesla en el Petersen

El Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) tiene en sus salas una de las exhibiciones más novedosas del automovilismo. En colaboración con Tesla, está mostrando por un periodo breve el nuevo prototipo de Tesla Roadster.

Los asistentes podrán comparar el nuevo Roadster con el original y experimentar toda una década en el progreso de la marca. De acuerdo con la empresa fabricante, la producción de este vehículo superará el récord que tiene de aceleración, el rango y el performance. La compañía asegura que es capaz de alcanzar velocidades de más de 250 millas por hora, acelerar de cero a sesenta millas por hora en 1.9 segundos y viajar 620 millas con su batería eléctrica totalmente cargada. El vehículo está en exhibición en el segundo piso del museo junto con el prototipo Tesla Roadster 2006 original. Los boletos para este evento se tienen que comprar por adelantado en línea. Termina el miércoles. Boletos $11 a $16. Abierto los siete días de la semana. Informes petersen.org.

Baile contemporáneo

ID Studio (311 W. 140th St., Bronx, Nueva York) llevará a cabo presentaciones en persona de The Tongue of the Flame. Esta noche es el último show, que también se podrá ver de manera virtual. Se trata de una dinámica pieza en crudo de teatro y danza en proceso que fue creada y presentada por los reconocidos bailarines y coreógrafos de talla internacional, Blakeley White-McGuire y Daniel Fetecua Soto.

White-McGuire y Fetecua tienen una amplia experiencia en el mundo de la danza. Ella fue bailarina principal de la Martha Graham Dance Company y él fue miembro de la Limón Dance Company, donde bailó las piezas más importantes; también es coreógrafo, educador y productor. Se conocieron hace una década cuando ambas tropas se presentaron en el mismo escenario en Italia; luego reconectaron mientras bailaban con MovementMigration bajo la dirección de Kim Jones. White-McGuire describe su conexión como “algo bello acerca de la naturaleza orgánica de nuestro trabajo”. La presentación en persona es a las 8 pm, hora del Este. Boletos $50, o gratis si se observa virtualmente (se sugiere dar una donación). Es necesario hacer reservación. Informes

thetongueoftheflame.com. También hoy, pero de 12:30 a 1:30 pm, hora del Este, en el programa Movement Workshops la compañía ofrecerá un taller interactivo de movimiento que se enfocará en el contexto cultural y en las técnicas de la danza tradicional y social, y en formas de danzas contemporáneas latinas. En el taller de esta noche se explorará el mambo. Todos los niveles y habilidades son bienvenidos. Dirige Rodney Halmilton, maestro del Ballet Hispánico. Para registrarse ir a thetongueoftheflame.com.

Teatro latino

La Latino Theater Company de Los Angeles y el Cara Mía Theater de Dallas, Texas, transmitirán el estreno mundial de “Úrsula”, una obra escrita, dirigida y actuada por la artista teatral mexicana, Frida Espinosa Müller. La trama aborda el drama de una niña migrante que es menor no acompañada en Estados Unidos; bajo demanda hasta el domingo. Luego de la presentación habrá un panel que abordará la crisis de inmigración desde el lente de Centroamérica, México y Estados Unidos. Esto será hoy 5 pm, hora del Pacífico. Boletos tanto para Ursula y para el panel virtual son gratis en latinotheaterco.org/ursula.

Sonidos de LA Phil

La serie de conciertos en línea La Phil Sound/Stage de la Los Angeles Philharmonic ya tiene disponible su más reciente episodio. En esta ocasión presenta a Gustavo Dudamel, que dirige a la orquesta angelina en la octava sinfonía, “Unfinished”, de Schubert.

Junto con el breve concierto –dura 27 minutos–, los asistentes pueden participar en la actividad familiar, que en esta ocasión consiste en poner a prueba los conocimientos de una orquesta. Los participantes tienen que unir instrumentos musicales similares, y luego tendrán que ver si pueden escuchar cada uno de estos instrumentos en “Unfinished”, de Schubert. Para la segunda actividad, los participantes tienen que usar sus habilidades manuales y la imaginación para dibujar la escena de una montaña austríaca. Hay un enlace disponible en la página de la LA Phil para descargar el material para ambas actividades. Gratis. Informes soundstage.laphil.com/unfinished.

Exhibición sobre arrecifes

Más del 25 por ciento de todas las especies de peces marinos dependen en los arrecifes de coral. Decenas de millones de personas dependen en los arrecifes para su sustento. Sin embargo, estos importantes ecosistemas están en riesgo. El Acuario del Pacífico (100 Aquarium Way, Long Beach), a través del relanzamiento de su exhibición “Arrecifes de coral: Ciudades de la naturaleza”, busca que el público aprenda más sobre la importancia de estos seres y lo que pueden hacer para protegerlos.

El público podrá explorar la majestuosidad y diversidad de los arrecifes así como a los animales que habitan esos ecosistemas. Los visitantes podrán acercarse a una tortuga marina verde, a corales que brillan, a un pulpo, a peces linterna, a tiburones, a rayas, a peces payasos y a más de mil coloridos peces de arrecifes. Otras actividades que incluye la exhibición son una experiencia multimedia de arrecifes de coral en la sala de cine Honda Pacific Visions, así como participar en actividades manuales, como “pinta tu pescado” en la galería del acuario. A partir del viernes y hasta abril de 2022. Es necesario hacer reservación. Boletos $26.95 a $36.96. Informes (562) 590-3100 y aquariumofpacific.org.

Legoland abre su mundo Lego Movie

Luego de haberse postergado su inauguración por más de un año, el Lego Movie World por fin abre sus puertas en Legoland (One Legoland Dr., Carlsbad) a partir de hoy. La nueva sección incluye seis atracciones interactivas distribuidas en un espacio remodelado en el parque. Los visitantes se podrán sumergir en el este nuevo mundo inspirado en la película del mismo nombre.

La atracción del buque insignia, Emmet’s Flying Adventure, permite a los visitantes abordar el sillón volador de tres pisos de alto de Emmet. Además, en la Unikitty’s Disco Drop, las familias vivirán la adrenalina de una caída libre y experimentarán las diversas personalidades del temerario felino. También podrán explorar el Benny’s Play Ship, subirse al Queen Watevra’s Carousel, crear en la zona llamada Build Watevra You Wa’Na Build y conocer a Emmet y a su amigos en la Emmet’s Super Suite. También abren sus puertas varios lugares de crepas Cloud Cuckoo. Es necesario comprar boletos con antelación. Boletos a partir de $79.99. Abierto todos los días de la semana. Informes legoland.com/california.