Muere atropellado Kevin Clark, uno de los niños de la película ‘School of Rock’

Murió el actor Kevin Clark, conocido por interpretar al baterista Freddy “Spazzy McGee” Jones en School of Rock. Según reportes de medios locales, el actor de 32 años murió este miércoles en Chicago, luego de ser impactado por un auto mientras iba en su bicicleta.

El músico fue atropellado alrededor de las 1:20 horas en la madrugada del miércoles. Los paramédicos lo hallaron y lo trasladaron al hospital de urgencia en donde falleció a las 2:04 horas, según informó el Departamento de Bomberos de Chicago.

La policía señaló que la persona culpable no ha sido determinada, sin embargo el accidente está siendo investigado.

Luego de formar parte del elenco de la exitosa película en 2003 al lado del actor Jack Black, Kevin se convirtió en baterista y formó parte de una serie de bandas. De acuerdo con el periódico Chicago Sun-Times, acababa de formar una nueva banda y el pasado fin de semana se habían presentado por primera vez en vivo.

Los ex compañeros del fallecido músico se mostraron devastados ante la noticia y a través de sus redes sociales compartieron emotivas palabras hacia Clark y su familia.

Jack Black puso una imagen de la película de 2003 con una fotografía reciente. “Noticias devastadoras. Kevin se ha ido. Demasiado pronto. Fue una gran alma. Tengo tantas memorias”, escribió el actor de 51 años en la publicación de Instagram.

“Estoy con el corazón roto. Mando amor a su familia y a toda la comunidad de School of Rock“, concluyó.

La actriz Miranda Cosgrove también escribió un mensaje en sus redes sociales. “Estoy impactada y triste por la noticia. El mundo perdió a una gran alma. Siempre recordaré su espíritu y lo amable que fuiste conmigo. Nunca olvidaré todos los recuerdos. Serás extrañado Kevin”.

La actriz Rivkah Reyes también despidió a su ex compañero y recordó cuando se encontraban en la ciudad. “Nunca olvidaré tus abrazos, tu risa y la felicidad de tu rostro cuando nos encontrábamos en Chicago. Gracias por siempre estar ahí como ‘el hermano mayor que nunca tuve'”, escribió.

love you forever, spaz. i will never forget your hugs and your laugh and the sheer joy on your face when we’d run into each other in chicago. thank you for always showing up for me with that “big brother I never had” energy. pic.twitter.com/aIjYUBn1iS

— rivkah reyes (@rivkahreyes) May 26, 2021