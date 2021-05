Asesinato del niño Aiden Leos: identifican auto de sospechosos y la recompensa supera los $300,000 dólares

Mientras las autoridades han identificado el vehículo de los sospechosos del asesinato de un niño de 6 años la semana pasada en una autopista del sur de California, la recompensa para dar con los culpables ha rebasado este viernes los $300,000 dólares.

La muerte del niño Aiden Leos tras ser baleado cuando era llevado por su madre a la escuela ha conmovido a la comunidad, especialmente en el Condado Orange, donde autoridades y empresarios han agregado dinero a la recompensa. Pero las autoridades policíacas no han dicho si tienen pistas que les acerquen a los sospechosos.

El fatal tiroteo ocurrió hace una semana en el Freeway 55 a la altura de la ciudad de Orange y presuntamente fue causado por un altercado previo en la carretera.

Este viernes, el California Highway Patrol identificó el vehículo sospechoso, una vagoneta Volkswagen SportsWagen de color blanco modelo 2018 o 2019. Se cree que era conducida por una mujer y que un hombre en el asiento de pasajero fue quien disparó.

Help find Aiden’s killer. 6-year-old Aiden Leos was shot and killed on the 55 freeway last Friday on his way to kindergarten.

CHP is looking for a white 2018 or 2019 Volkswagen Gold Sportswagen

Vehicle went north on the 55 fwy and continued east on the 91 fwy into Riverside. pic.twitter.com/bEA6O4RIlr

— OCDA Todd Spitzer (@OCDAToddSpitzer) May 28, 2021