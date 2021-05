Victoria Ruffo confiesa que ella tampoco quiere volver a hablar con Eugenio Derbez : “Ya ni de chiste”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tras la pausa obligada por la pandemia de COVID-19, Victoria Ruffo reapareció ante los medios de comunicación para hablar de su próximo regreso a las telenovelas y sorprendió al revelar que, al igual que Eugenio Derbez, ella tampoco quiere volver a dirigirle la palabra.

Fue durante un evento público, en donde la actriz de 58 años compartió lo orgullosa que se encuentra por el reciente éxito de su hijo José Eduardo, quien hace unos días estrenó la segunda temporada del reality ‘De viaje con los Derbez’. Y aunque negó que esté al pendiente de lo que sucede en los nuevos episodios de la serie, confiesa que está feliz porque su hijo ha recibido excelentes críticas.

“Lo que me ha gustado mucho es que la mayoría de la gente me dice que José Eduardo se lleva el reality, que está muy simpático, muy ocurrente“, expresó.

En cuanto a la reacción que tuvo el patriarca de la familia quien, durante uno de los capítulos aceptó que no quiere tener comunicación con ella, aunque la vida de su hijo estuviera en peligro, está de acuerdo en que seguramente así sería:

“No, seguramente no me va a enterar, por él (Eugenio Derbez) no. Seguramente por una fan o un Twitter o por algún lado, pero por él no“, confirma.

Y aclara que entre ella y el padre de su hijo no existe una mala relación, pero a casi 30 años de su separación no tendrían motivos para dirigirse la palabra.

“Hace tantos años, José Eduardo acaba de cumplir 29 años. Eduardo tiene su vida hecha y yo tengo mi vida hecha, lo único que tenemos en común es un hijo maravilloso, José Eduardo, que ya lo ve y sale con él. Su papá ya lo busca eso es importante también pero ya son tantos años. Eugenio y yo no tenemos contacto, a lo mejor debimos tenerlo cuando mi hijo estaba chiquito, no se pudo, pero ahorita ya ni de chiste ya para qué“, explicó.

Y confirmó de forma contundente: “Ni estamos enojados, ni no enojados. No somos íntimos“.

Cuando le recordaron que durante un episodio del mismo reality Eugenio Derbez confesó que ella le negaba ver a su hijo, respondió con total sentido del humor.

“Ya sabes que yo soy la bruja maldita de este cuento y no importa. Yo soy la bruja“, agregó ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

Antes de finalizar sus declaraciones, “La Queen de las telenovelas” reveló que en su momento, también recurrió a las leyes para solicitar una pensión alimenticia por parte del actor de Hollywood con la cual cumplió cabalmente.

“Sí hice un proceso legal para que lo viera. Sí se ordenó uno“.