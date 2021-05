Eugenio Derbez recuerda que Victoria Ruffo le impidió ver a su hijo por años

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

De viaje con los Derbez 2 llegó a la pantalla chica y una vez más la familia abrió las puertas a su intimidad, contando detalles de su vida de su vida privada que muchos de sus fans querían saber. Uno de ellos fue el distanciamiento que Eugenio tuvo de José Eduardo durante su infancia, tema que ha dado de qué hablar durante años.

Durante el episodio cinco de la nueva temporada de la serie, el comediante de 59 años y su hijo de 29 compartieron un momento muy especial. José Eduardo preparó un día de pesca al lado de Eugenio en donde si bien no consiguieron hacer que un pez mordiera el anzuelo, lograron hablar sobre la infancia de José Eduardo y porqué el comediante estuvo ausente por muchos años.

José Eduardo recordó la vez que Eugenio Derbez lo secuestró, él tenía siete años: “Me acuerdo que fuiste a la escuela por mí, cuando siempre iba mi nana”, dijo el también actor. “Nos fuimos a comer y cuando me llevaste a mi casa tú te bajaste primero y mi mamá ya estaba llamando a la policía”, relató.

“Yo nunca me enteré que me habías secuestrado”, confesó el conductor.

José Eduardo es producto de la relación que Eugenio Derbez y la actriz Victoria Ruffo tuvieron entre 1988 y 1992.

Por su parte, el protagonista de No se aceptan devoluciones aseguró que no secuestró a su hijo, sino que estaba pasando tiempo con él y dijo que era la única forma debido a que Ruffo no lo dejó verlo durante muchos años. “Mi desesperación más grande era que tú pensaras que yo te había abandonado o que ya no me importaba verte”, confesó el comediante, “intenté comunicarme contigo de mil maneras”.

El también productor recordó que le quitaron la patria potestad de José Eduardo por lo que legalmente no se podía acercar a él.

“Cada segundo y cada minuto que yo podía estaba con abogados, con investigadores”, relató Eugenio. “Tú no sabes lo que yo hice y deshice para poder acercarme a ti“, dijo. Además confesó que incluso intentaba acercarse al edificio de José Eduardo disfrazado.

Luego de una larga plática a la orilla de un río, José Eduardo aseguró que nunca pensó que Eugenio no lo quería ver y le pidió que dejara el rencor hacia su mamá de lado para enfocarse en el futuro.

