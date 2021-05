Niurka le manda algunos consejos a la nueva novia de Juan Osorio, quien es 37 años menor que él

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hace unos días Juan Osorio confirmó su romance con la actriz Eva Daniela, quien es 37 años menor que él. Aunque han recibido fuertes críticas por la diferencia de edades, una de las primeras en felicitarlos y compartir sus buenos deseos fue Niurka Marcos, con quien el productor sostuvo una relación de varios años.

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de La Ciudad de México, en donde la cubana recordó los señalamientos que recibió cuando fue pareja de Osorio, tal como está sucediendo con su actual novia.

“Qué no le haga caso, a mí también me criticaron cuando anduve con Juan. Nada más que Juan estaba más joven porque me llevaba 11 años. Yo tenía 27 y él 38, o sea que éramos contemporáneos. No se veía tanto la diferencia, pero sí que aguante vara la niña si quiere ganarse el lugar“, dijo.

Además, le pidió tener paciencia para demostrar que merece estar con él : “Que se dé su tiempo porque no hay nada mejor que el tiempo para que ella demuestre que sí le interesa y que sí le encanta. Porque yo no subestimo a Juan en ese aspecto, él es un excelente seductor, sabe conquistar a una mujer”.

Y con su característico sentido del humor aceptó que la joven actriz que logró conquistar el corazón del productor es muy guapa, aunque claro, no tanto como ella.

“Juan nunca ha tenido una mujer fea. Todas las mujeres de Juan hemos sido bellas. Ninguna como yo evidentemente porque yo soy la más linda de todas, la más per%*, la más exitosa y la más chin%*. Y la más bella, insisto”, añadió ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

Y le mandó algunos consejos a Eva Daniela para hacer feliz al productor y que dure muchos años para su hijo Emilio.

“Ella con todo y sus 20 años ¿o cuántos tiene?, tampoco es más linda que yo, ‘I’m sorry for ella’, pero que sí se lo c*** bien bonito y lo apapache para que él disfrute con 64 años puro colágeno y nos dure a Emilio, a la familia y a mí, muchos años más”.

Y deseó que el padre de su hijo sea muy feliz para que rejuvenezca ya que se lo merece: “Qué ‘quimbe’ mucho pa’ que puro colágeno“, añadió.

Antes de finalizar, Niurka confesó que ella no se queda atrás, ya que también tiene pretendientes que son menores que ella: “Yo me comí a uno de 35, a uno de 30, por ahí tengo uno de 28 que me quiere comer él a mí, ando huyéndole“.