Los restos de 19 militares veteranos quedaron sin reclamar en Colorado, hasta hoy

El capítulo local 1071 de Vietnam Veterans of America (VVA) presentó sus respetos el sábado del fin de semana de Memorial Day a diecinueve miembros del Ejército de Estados Unidos fallecidos, cuyos restos encontraron sin reclamar en el cementerio de Fairmount, en Denver, Colorado, reportó 9news.com.

La emocionante ceremonia fue compartida en un video en Twitter:

In the shadows of devotion lies honor. A silhouette of respect unfurled over time.

And like a shadow, what you do here on earth will always stay with you, even when you no longer are.

