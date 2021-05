Sofía Castro niega haber recurrido a una cirugía estética para mejorar su rostro

Aunque ha sido señalada en diversas ocasiones por supuestamente haber recurrido a las cirugías estéticas para mejorar el aspecto de su rostro, Sofía Castro reveló cuál es su secreto para lucir más guapa que nunca.

Fue precisamente durante un encuentro con los medios de comunicación en el lanzamiento de una línea de productos para el cuidado del pelo que lleva por nombre ‘Lu, LatinUs Beauty’, de la cual es socio su padre, José Alberto “El Güero” Castro, en donde la actriz de 24 años respondió acerca de los rumores que aseguran se ha realizado algunas cirugías en el rostro.

“¡No, claro que no!. No tengo nada en contra de las cirugías, al contrario, cuando algo no te gusta y si lo puedes cambiar qué mejor. Yo no me he hecho nada, el día que me haga algo se los diré, cuando esconden las cirugías yo no sería de esas”, explicó.