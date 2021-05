Cinco pilotos han muerto en el mundial de motociclismo desde el 2001

El suizo Jason Dupasquier, fallecido este domingo en un hospital de Florencia a causa de las gravísimas lesiones que se produjo en un accidente el sábado en el circuito de Mugello, es el quinto piloto que muere en una carrera del campeonato del mundo de motociclismo desde el comienzo del siglo XXI.

El 19 de abril de 2003 el japonés Daijiro Kato inauguró la lista al estrellarse contra un muro de contención en el circuito de Suzuka, sede del Gran Premio de Japón.

Dupasquier, de 19 años, se vio involucrado en un accidente múltiple entre las curvas 9 y 10 del circuito de Mugello durante la segunda tanda de clasificación del Gran Premio de Italia. El piloto fue trasladado en un helicóptero medicalizado al hospital Careggi, de Florencia, donde ingresó en estado gravísimo con un edema cerebral y un fuerte traumatismo torácico.

We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier

On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones

You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 30, 2021