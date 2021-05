Video: Con abucheos e insultos despiden a los jugadores del Inter Miami

Las tres derrotas que el Inter Miami ha sufrido en casa le están cobrando factura, y es que los fanáticos del equipo abuchearon e insultaron a los jugadores al salir del campo derrotados 3-0 por el D.C. United.

Esta temporada los dirigidos por Phil Neville no han logrado una victoria frente a su fanáticos, que este sábado presenciaron lo que podría ser la peor derrota que han sufrido.

Los seguidores, que mayormente son de origen latino, expresaron cánticos de descontento como llamado de atención a los jugadores.

“Jugadores, la c… de su madre, a ver su ponen huevos que no juegan con nadie“, fue uno de los cantos de la hinchada del Miami.

#LaFamiliaIMCF deserved more tonight, and we know that. Thank you to all the fans who attended tonight’s match at #DRVPNKStadium. We regroup, and prepare to come back stronger after the break. pic.twitter.com/ENAEXd0KgD

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 30, 2021