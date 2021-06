Ricardo Montaner le ayudó a Christian Nodal a elegir el anillo de compromiso que le dio a Belinda

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ricardo Montaner fue testigo del inicio del romance entre Belinda y Christian Nodal durante las grabaciones y transmisión de ‘La Voz’, que se llevó a cabo el año pasado.

Tras el anuncio de su compromiso, Montaner reveló que fue él quien ayudó a Nodal a escoger el anillo que éste le entregó a la joven de 31 años, en un restaurante de Barcelona, España, y que está valuado en tres millones de dólares.

“Yo ayudé a Nodal a elegir el anillo, (pero) él lo pagó por completo”, comentó.

“Hoy puedo decir que Belinda tiene a lado un gran muchacho con mucho sentimiento y, además, con muchas ganas de que funcione y eso es muy importante”, agregó.

El intérprete espera que la pareja se una en matrimonio pronto y que lo consideren como invitado.

“Nodal tiene a lado una mujer que ha probado suerte en el amor en años anteriores y no le ha ido demasiado bien. Siento que Nodal se está llevando a una princesa maravillosa“.

Agradecido y honrado con Dios es como Ricardo Montaner vive su día a día

Es por ello que su amor por el ente supremo lo plasmó en su nuevo álbum FE, con el que, lejos de conquistar a los creyentes, busca concientizar a los que no simpatizan con ninguna divinidad.

“Si hay algo que nos ha enseñado la pandemia es a que nos demos cuenta que nosotros no somos los que tenemos el control remoto de la vida y que el control lo debe de tener Dios, es imposible seguir pensando que no hay un autor de la creación misma. No podemos seguir transitando la vida con una bandera que dice: ‘yo no creo en nada’, ‘eso no existe’“, afirmó Montaner en conferencia de prensa.

El álbum, ya disponible en plataformas, contiene 11 temas religiosos en los que cuenta con la colaboración de sus hijos Mau y Ricky, Evaluna, así como Camilo y Juan Luis Guerra.

Además, el argentino tiene previsto lanzar en octubre su reality familiar, aún en grabaciones, que seguirá la vida de los miembros del clan, dentro y fuera del escenario.

Y, por primera vez, los Montaner ofrecerán un espectáculo en vivo el 12 de junio en República Dominicana, será en formato presencial y online (disponible a nivel mundial).