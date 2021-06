Hijas de Valentín Elizalde denuncian que su abuela las dejó sin la herencia del cantante

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A 14 años de la muerte de Valentín Elizalde surgen nuevos problemas dentro de su familia, ya que, según lo denunciaron sus hijas, Valeria y Gabriela, su abuela las despojó de la herencia que les corresponde.

Así lo aseguraron las hijas del “Gallo de Oro” durante una reciente entrevista, en la que compartieron que la señora Camila Valencia, quien fue nombrada albacea, puso todas las propiedades a su nombre y hasta el momento no saben nada de los bienes que les heredó su padre.

“Tiene mucho que ver mi abuela doña Camila Valencia y mis tíos, más que nada que mi abuela comentó en una entrevista que ella cambió todos los bienes y propiedades de mi papá a su nombre. Hasta el día de hoy no nos han entregado nada“, dijo Gabriela al programa Sale el Sol.

Aunque ambas jóvenes ya son mayores de edad, no han recibido nada de lo que les dejó su papá y piden que su tío Francisco Elizalde pare la venta de las propiedades que les corresponden.

“Cuando me llegaba a hablar (doña Camila Valencia) era para algún chisme o decirme algo de mi hermana o incluso quería que hablara mal sobre mi tío Tano Elizalde para lo cual yo nunca me presté“, explicó.

Y fue a raíz de un problema que tuvieron con la familia, que decidieron mantener un distanciamiento, sin imaginar que terminarían por separarlas de los bienes que les dejó el fallecido cantante.

“Me mandaba audios donde me hablaba mal de mi hermana. Me pidieron que firmara un papel, hubo unos detalles con su actitud, estas fueron sus palabras; ‘si no estás a gusto, pues órale’, Me decían de cosas“, agregó Valeria.

Aunque han tratado de entablar comunicación con sus familiares, aseguran que no han obtenido una respuesta y que incluso les quitaron el acceso a la capilla donde reposan los restos de su padre.

Respecto a la serie que preparan sobre la vida de Valentín Elizalde, las jóvenes aseguraron que no han sido tomadas en cuenta para la toma de decisiones.

Ya es hora que se nos de lo que nos pertenece”, concluyeron.