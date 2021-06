Niurka dice que Belinda prefiere a Nodal porque ha de estar bien dotado

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El reciente compromiso entre Belinda y Christian Nodal sigue dando de qué hablar, por lo que ahora fue Niurka Marcos quien no se quedó callada, revelando los motivos por lo que, según ella, la cantante disfruta al máximo su noviazgo.

Como ya es costumbre en cada encuentro con los medios de comunicación, la vedette cubana volvió a responder sobre los temas más sonados del espectáculo, uno de ellos, el costoso anillo que hace unos días recibió Belinda que está valuado en más de $3 millones de dólares.

“Qué lo disfruten, para eso es el dinero y si lo tienen. Si gastó 3 millones en ese anillo es porque tiene 30 millones para darle una buena vida, verdad. Y si lo tiene qué bueno, para eso es el dinero, no hay que ser envidiosos en esta vida”, respondió la llamada mujer escándalo.

Pero eso no fue todo, ya que, con su característico estilo sin filtros, reveló los motivos por los que, según ella, la pareja de cantantes están muy felices en lo que calificó como un romance de adolescentes.

“Ella es mayor que él, es un bebecito. Debe tener un… de este tamaño y seguramente… Están viviendo un romance de adolescentes prácticamente, de juventud. Belinda está preciosa“.

Asimismo, compartió un consejo para la cantante de 28 años y su prometido, quien actualmente tiene 22 años.

“Que aprovechen ahora que hay mucho y que guarden pan para mayo, niños, un consejo de mamá Niu, guarden pan para mayo, porque luego creen que la abundancia es eterna y no“, agregó.

Pero eso no fue todo lo que la polémica aventurera opinó acerca de la próxima boda de la intérprete de “Amor a Primera Vista”, ya que hace unos días aseguró que, si ella recibiera una joya de ese valor, se divorciaría para después venderlo.

“Ay, a mí me duele el codo, la verdad no gastaría 3 millones de dólares en un anillo, pero si así quieren ellos cantar la historia; a lo mejor no es verdad, pero qué rica la paja mental que se están haciendo y si sí es verdad, pos es su lana, no la mía, yo no la gastaría, ¡qué güeva! Si a mí me lo regalan (anillo), lo recibiría y después me divorcio para poder venderlo. Tener 3 millones de dólares en el dedo ¡qué hueva!, el dedo lo pierdo porque hasta me lo muerdo”, respondió durante la conferencia de prensa en la que anunció una serie de presentaciones en la Ciudad de México.