De vuelta a México: Andrés Guardado podría regresar a la Liga MX

El experimento futbolista del Real Betis, Andrés Guardado, estaría en la órbita de los Rayados de Monterrey. Javier “El Vasco” Aguirre tendría el interés de contar con el centrocampista para la próxima temporada de la Liga MX. El conjunto mexicano quiere armar un equipo competitivo para buscar el título.

Andrés Guardado is reportedly one of the main transfer targets of LigaMX club Monterrey 💚

Former Leganés manager Javier Aguirre is interested in bringing El Principito back to his native Mexico after leaving Atlas in 2007 🇲🇽 pic.twitter.com/nrO4b86YYm

— Betico News (@NewsBetico) June 3, 2021