Eiza González: “Quise hacer Spirit Untamed porque sé lo que se siente al crecer sin un padre”

Eiza González está teniendo un gran año. Arrancó con su participación en “I Care a Lot” de Netflix. Continuó con su papel en la taquillera “Godzilla vs Kong”. Y ahora continúa con el estreno de la película animada “Spirit Untamed”, en la que pone voz a Milagro Navarro, una jinete de acrobacias y madre de Lucky Scott (voz de Isabela Merced), la protagonista del film.

La actriz mexicana nos atendió desde su casa en Los Ángeles para hablar de este film bicultural que le recuerda a la pérdida de su padre en un accidente cuando ella tenía tan solo 12 años. También nos contó sobre su amistad con Merced, sus próximos proyectos y su relación con la prensa y los paparazzi.

Pregunta: ¿Qué te atrajo de este papel?

Eiza González: La película me parecía increíble, con un mensaje súper positivo, de esperanza. Es muy linda. Tiene mucho corazón. Siento que es el tipo de película que tiene que hacerse, para niños sobre todo. Habla de la relación entre amigas, de lo que se puede lograr cuando nos unimos y hacemos equipo. Es todo lo contrario a competir entre mujeres.

La relación de ella con su familia, con su padre, con su tía. La relación de la madre con ella y qué tan importante es su origen, cómo sus raíces la definen como ser humano. La búsqueda de identidad cuando se es una persona bicultural que crece siendo mexicano-americana, lo que eso significa y lo complejo que es. Y la relación de un animal con un ser humano que es increíblemente especial. Había demasiados lindos mensajes en el proyecto. Para mí era imposible no querer ser parte de ello. Además tenía la oportunidad de cantar en mi idioma natal y representar a la cultura latinoamericana en una película. Poder hablar español en una película que desde el origen está hecha aceptando esa mezcla de culturas. Es una gran película y además yo crecí con Spirit. Es muy lindo poder ser parte de una película que representó tanto cuando yo era niña.

P.: Me quedé con las ganas de ver más de tu personaje.

E.G.: Mi personaje realmente vive a través de Lucky. Yo quise hacer este personaje porque tengo la pérdida de un padre y sé lo que se siente al crecer sin un padre. Cómo a una niña y a una adolescente te marca en tu vida. También la relación que yo tengo con mi madre es increíblemente especial, es única. No importa dónde yo esté, en cualquier parte del mundo, siempre la siento en mí. Aunque el personaje es una participación especial, significa mucho para Lucky a través de la película. El poder representar a la cultura latina, cantar en mi idioma, era para mí algo muy especial… no importa qué tan grande sea el personaje.

P.: Aunque no coincidisteis en la grabación, cantas con Isabela esa canción “Fearless” (“Valiente”).

E.G.: Yo ya conocía a Isabela y la quiero mucho, la adoro. La conocía bastante más chiquita en una situación inusual y pasé bastante tiempo con ella. Cuando surgió esta oportunidad le mandé un mensaje y le dije: “Voy a ser tu mamá”. “¿Cómo que vas a ser mi mamá? No estás tan grande”, me dijo. Isabela es increíblemente talentosa, canta increíble. Creo que las armonías de nuestras voces funcionan muy bien. Definitivamente es una tristeza que no tuve la oportunidad de verla, abrazarla y estar en el estudio con ella. Pero la canción quedó increíble y me siento muy orgullosa. Es el tema de la película y ella, peruana, y yo, mexicana, podemos cantar en nuestro idioma. Es algo muy especial.

P.: Ya terminaste de rodar “Ambulance” de Michael Bay, con Jake Gylenhall, que fue un rodaje ya en la pandemia.

E.G.: ¡Sí! Fue bastante intenso, pero una gran experiencia. Estuvimos rodando casi tres meses a principios de año. Trabajar con Michael Bay es una experiencia especial y única. Es todo un personaje. La historia es increíble. Me tiene muy entusiasmada. Tengo la oportunidad de ser una paramédica, algo que en el momento que estamos viviendo me siento muy honrada. Lo hice al mismo tiempo que Spirit Untamed. Está siendo un gran año con “Godzilla vs Kong” y “I Care a Lot”. Así que estoy muy contenta y muy enfocada en producir y crear contenido para mujeres latinoamericanas, y traer más talento de nuestros países a este país. También estoy reconectando con la música. Los próximos años van a ser muy buenos y muy divertidos.

P.: Se publican muchísimas notas tuyas, cada vez que sales a la calle y te agarran los paparazzi, de cómo luces, cómo vas vestida… ¿cómo llevas esa relación con los medios?

E.G.: Es complejo. Es parte de la vida pública. En lo que yo me enfoco en mi carrera es en mi trabajo, pero es parte de la situación. No lo disfruto, pero está fuera de mi control. Realmente no pongo mucha atención en ese tipo de cosas. Ya llevo muchos años trabajando en esta carrera y cuando eres una persona pública desde muy joven, tristemente aprendes de una manera medio compleja que no le puedes dar mucha importancia a ese tipo de cosas, a los chismes. Simplemente estoy enfocada en mi trabajo. No hablo mucho de mi privada; soy muy privada. Yo continúo viviendo mi vida personal, pero trato de que no se refleje en mi carrera y no tenga nada que ver. Pero al final del día yo sólo puedo controlar cierta parte de eso. La verdad es que estoy muy agradecida con el público, que le interesa mi vida y que apoye mis proyectos; eso es lo que más entusiasma. Poder estar con la gente de mi país, poder platicar contigo, o cuando estoy en la calle en México y alguien se acerca y me dice cosas positivas es algo que a mí me motiva mucho. Mi gente, mi audiencia. Al final del día soy ser humano y hago cosas, vivo mi vida lo mejor posible, pero todo el mundo va a tener una opinión de qué es lo que está bien o mal. Uno tiene que enfocarse en ser la persona más positiva, hacer las cosas de bien y estar contento.