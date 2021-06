Caen ciudadana estadounidense y mexicano que querían meter drogas valuadas en más de un millón de dólares

Agentes de la Oficina de Operaciones de Campo (OFO por sus siglas en inglés) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos Incautaron narcóticos en dos incidentes separados y no relacionados que en total tienen un valor de más de $1,2 millones de dólares en las calles. Además detuvieron a una ciudadana estadounidense y a un mexicano quienes pretendían ingresar esas drogas.

“La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tiene numerosos niveles de aplicación y nuestros oficiales harán todo lo posible para evitar que estas drogas ilícitas ingresen a nuestro país y afecten a nuestras comunidades”, dijo el director interino del puerto de entrada de Laredo, Eugene Crawford.

