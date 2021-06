Acusan de homicidio a sospechosos de matar niño de 6 años a balazos en autopista

Las autoridades del condado de Orange hicieron público este martes cargos contra los dos sospechosos del tiroteo en la autopista 55 que acabó el mes pasado con la vida de Aiden Leos, un niño de 6 años que viajaba en el asiento trasero del vehículo de su madre.

Marcus Anthony Eriz, de 24 años, está acusado de asesinato y de descargar un arma dentro de un vehículo ocupado, según la oficina del fiscal de distrito del condado de Orange.

Wynne Lee, de 23 años, ha sido acusada de complicidad en el asesinato, un delito grave y un delito menor por tener un arma de fuego oculta en un vehículo. Los fiscales dicen que lee trató de ocultar el tiroteo, lo que le llevó al cargo de complicidad.

*BREAKING UPDATE*

One suspect charged with murder, another charged with felony accessory charges in the road-rage killing of 6-year-old Aiden Leos.https://t.co/BgqI39U2XT pic.twitter.com/Q9NbprugPl

— KNX 1070 NEWSRADIO (@KNX1070) June 8, 2021