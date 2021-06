Cuatro niñas, dos de ellas en sillas de ruedas, fueron atropelladas en fatal incidente en el Condado San Bernardino

Las autoridades del Condado San Bernardino, en el sur de California, identificaron a las tres niñas que perdieron la vida luego de que una camioneta las arrolló mientras caminaban sobre la orilla de un camino rural la noche del sábado. El conductor del vehículo y un acompañante se dieron a la fuga a pie en un caso de “hit and run”.

El California Highway Patrol dijo que cuatro menores de edad, dos de ellas en sillas de ruedas, fueron golpeadas por detrás a las 10:19 pm sobre Camp Rock Road, en la comunidad de Lucerne Valley por una pickup Chevrolet Silverado modelo 2002 color blanco. El camino no tiene banquetas ni acotamientos.

Las niñas fallecidas en la escena son Willow Sánchez, de 11 años; Daytona Bronas, de 12, y Sandra Mizer, de 13. Las tres eran residentes de Lucerne Valley.

#UPDATE: Three girls killed in a Lucerne Valley hit-and-run identified as 11-year-old Willow Sanchez, 13-year-old Sandra Mizer, and 12-year-old Daytona Bronas. The fourth girl, 14-year-old Natalie Coe, remains in critical condition. https://t.co/5GFnLYwsGW

— CBS Los Angeles (@CBSLA) June 9, 2021