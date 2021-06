Galilea Montijo se va contra Sebastián Rulli por hablar de política en México y él responde: “Dura y triste realidad”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Uno de los actores que compartió su opinión sobre los famosos que decidieron apoyar al Partido Verde Ecologista de México la noche del pasado 5 de junio, previo a las elecciones, fue Sebastián Rulli, quien a través de su cuenta de Instagram publicó un video en el que les pidió congruencia a sus colegas, quienes posiblemente recibieron un pago a cambio de sus publicaciones.

“Perdón pero no me puedo callar esto. Veo las historias de algunos compañeros, algunos influencers y dicen: ‘no, es que a mí no me gusta hablar de política ni de futbol ni de religión, pero estoy de acuerdo con algunas iniciativas de algunos partidos’. Que se ve que les pagaron por decir esa estupidez. Ni siquiera son incongruentes porque estoy seguro que ni siquiera votaron. Hay algunos que ni tienen el pasaporte mexicano, otros que ni siquiera están en el país. De verdad un poquito de congruencia muchachos, no se vendan, la dignidad no tiene precio“, señaló el actor en la grabación de poco más de un minuto que dio a conocer en las historias de su red social la tarde del domingo.

Por otro lado, uno de los famosos involucrados en la polémica por apoyar al partido político fue Raúl Araiza, y aunque él no ha dado réplica a las críticas, fue Galilea Montijo quien salió en defensa de su compañero del programa ‘Hoy’, señalando que Sebastián Rullli no debería opinar de política en México, ya que él nació en Argentina.

“Yo adoro a Sebastián, es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo, ¿no? cada quien“, declaró la conductora al ser cuestionada por un grupo de reporteros.

Aunque destacó que prefiere no meterse en asuntos políticos, insinuó que el nacionalizado mexicano no tiene derecho a hablar en un país que no es el suyo.

“Aunque sea mexicano, es como si yo me voy a Argentina y me pongo a hablar de la política argentina, pues no le sé“, añadió.

Tras la publicación de la entrevista en Instagram por el periodista Eden Dorantes, Sebastián Rulli decidió alzar la voz nuevamente, esta vez para evidenciar la postura de Montijo.

“La respuesta habla por sí sola. El que defiende lo indefendible es porque hubiera hecho lo mismo ante un ofrecimiento igual. Gracias querido @edendorantes1 por exponer tan claro esto. Dura y triste realidad!! Para que este país realmente cambie y se combata la corrupción, hay que empezar por cambiar este tipo de actitudes en cada uno de nosotros“, escribió.