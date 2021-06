“Tecatito” Corona dejaría el Porto para irse a Italia

Una nueva especulación inunda las redes sociales sobre el futuro de Jesús “Tecatito” Corona, en esta ocasión la prensa portugués afirma que el mexicano se iría a jugar en la Fiorentina.

Se presume que el club italiano estaría negociando con el Porto el fichaje ce Tecatito para la próxima temporada, por el que pagaría unos $36 millones de dólares, según el diario A Bola.

Fiorentina are intentioned to open talks with FC Porto to sign Sérgio Oliveira and/or Jesús Corona – depending by the fee. New manager Gennaro Gattuso appreciates both Porto players but price tag will be high. 🟣 #Fiorentina #FCPorto

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2021