Biden llega al Reino Unido, la primera escala de su viaje a Europa

El presidente Joe Biden llegó este miércoles al Reino Unido en la primera escala de su primer viaje internacional, que le llevará a reunirse con varios aliados europeos, antes de entrevistarse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Suiza.

I’m on my way to the U.K. and Europe today for the first foreign trip of my presidency. I know that democracies can rally together to meet the challenges of this new age – this week, in Europe, we have the chance to prove that.

— President Biden (@POTUS) June 9, 2021