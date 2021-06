A Kim Kardashian parece no importarle los rumores de romance entre Kanye West e Irina Shayk

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Kanye West e Irina Shayk fueron captados juntos y despertaron rumores de romance, ahora los ojos están puestos en Kim Kardashian quien al parecer está de acuerdo con que su ex tenga citas, siempre y cuando sus hijos estén bien.

Un reporte reciente lanzado por el medio E! News aseguró que una fuente cercana a la empresaria de 40 años dijo que la estrella no le está prestando atención a lo que se dice de su ex. “Kim escuchó los rumores de Kanye e Irina y en realidad no le importan”, dijo la fuente. “Si no afecta a sus hijos, no le importa con quien sale Kanye”.

Además, otra fuente agregó que Kim e Irina no se conocen, entonces no tiene problema si es ella con quien el rapero está saliendo.

El rapero de 44 años y la modelo de 35 despertaron rumores de romance ha algunas semanas. Según el medio Daily Mail la pareja fue captada de vacaciones en Provenza, Francia.

Irina y Kanye se conocen desde hace años; ella participó en la semana de la moda de Paris en el año 2021, y fue mencionada en la canción “Christian Dior Denim Flow” del rapero. Además también apareció en el video musical de “Power” que Yeezy lanzó en 2010. En el 2011 Irina se refirió a Kanye como un gran artista y una increíble persona, además elogió trabajar con él.

Irina terminó su relación con Bradley Cooper en el 2019. La pareja tenía cuatro años juntos y comparten la custodia de su hija Lea de cuatro años.

Por su parte Kanye se casó con Kim en 2014 y comenzaron los trámites de divorcio en febrero de este año. Los rumores de una posible separación se empezaron a escuchar desde finales de 2020. Kim y Kanye tuvieron cuatro hijos en común, North de 7 años, Saint, 5, Chicago, 3 y Psalm, 2.

Recientemente Kim felicitó a Kanye por su cumpleaños, con una instantánea en la que aparecen juntos al lado de tres de sus hijos. “Feliz cumpleaños. Te amaré por siempre”, escribió Kim en la imagen la cual recibió más de 4.8 millones de likes y miles de comentarios.

