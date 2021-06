Venden en línea la camioneta que Agüero le dio a un empleado del Manchester City

Justo antes que Sergio “Kun” Aguero se retirara del Manchester City para irse al Barcelona regaló 60 relojes de marca a los trabajadores del equipo, y además sorteó su camioneta Range Rover Evoque, que cuesta aproximadamente $70 mil dólares.

El afortunado ganador del vehículo, que apenas ha recorrido 17 mil kilómetros, fue el utilero Ally Marland. Se pensó que se quedaría con el automóvil, pero no fue así.

Watch a member of the kit team react to winning Sergio Aguero's $56k Range Rover. ❤️

Before leaving for Barcelona, Aguero gifted engraved luxury watches to every Man City staff member with the words "Gracias! Kun Aguero". 🙌

via @ESPNFC pic.twitter.com/34IcfcKpvr

— Religion of Sports (@religionofsport) June 4, 2021