Cómo los millennials pueden alcanzar la seguridad financiera sin tener una casa

Incluso antes de la pandemia del coronavirus, el sueño americano de ser dueño de una vivienda era difícil de lograr. Pero para muchos millennials (de entre 26 y 40 años), la meta de comprar una casa parece estar fuera de su alcance actualmente, y muchos afrontan una reducción de sus ingresos, o la carencia de ellos, y la escasez de viviendas iniciales.

Una encuesta reciente de Bankrate descubrió que casi el 60% de los estadounidenses de entre 18 y 34 años han postergado una meta financiera importante, como comprar una casa o un automóvil, a raíz de la pandemia. Más de la mitad de los que han retrasado la compra de un inmueble piensan que van a esperar 9 meses o más.

Estas postergaciones aumentan el riesgo de que muchos millennials no logren concretar la seguridad financiera. A fin de cuentas, comprar una casa sigue siendo la principal manera de generar riqueza para la mayoría de los estadounidenses, y el capital inmobiliario de la vivienda representa la mayor parte del patrimonio neto de las familias (PDF).

A pesar de los obstáculos, un gran número de familias más jóvenes ha estado comprando casas. Pero, en general, la proporción de millennials dueños de viviendas siguen rezagados en comparación a las generaciones anteriores, particularmente en el caso de personas de color y familias de bajos ingresos.

La buena noticia es que no necesitas ser dueño de una casa para lograr tus metas financieras. “Alquilar puede ser su propio camino hacia la seguridad financiera”, dice Kevin Mahoney, planificador financiero certificado por honorarios en Washington, DC

Pero necesitas un plan, como el que explicaremos.

El valor real de ser propietario de una vivienda

Puede parecer contradictorio, pero el mayor beneficio financiero de ser propietario de una vivienda no se trata de la casa en sí. “Ser propietario de una casa fomenta una estructura mental de disciplina y ahorro que es fundamental para desarrollar la seguridad financiera”, afirma Jay Abolofia, planificador certificado por honorarios en Waltham, Mass.

Indudablemente, el valor de la casa también es importante. Pero, a la larga, los precios de las viviendas han seguido históricamente a la inflación, con auges y caídas en el mientras tanto. En todo momento, pagarás costos elevados, incluidos los que abarcan el mantenimiento, los impuestos a la propiedad y el seguro.

“Ser propietario de una vivienda es más un gasto que una inversión hasta que la vendes, probablemente al jubilarte, y descubres cuánto capital puedes aprovechar”, afirma Abolofia.

A causa de esos pagos hipotecarios, los propietarios se ven obligados a vivir dentro de sus posibilidades y a apartar recursos constantemente, lo que ayuda a generar riqueza, dice Ryan Firth, contador público certificado y asesor financiero por honorarios en Houston.

Pero alquilar también tiene ventajas económicas. En muchas áreas con costos elevados, alquilar es más económico que comprar y costear el mantenimiento de una casa. Eso significa que tendrás más efectivo que puedas dirigir hacia tus metas financieras.

El alquiler también ofrece una mayor flexibilidad financiera en caso de que tengas que mudarte, dice Mahoney. Los adultos jóvenes, que pueden considerar muchos cambios de vida, como cambiar de trabajo o casarse en el plazo de pocos años, son particularmente propensos a esto.

Qué hacer

Desarrolla una estructura mental de ahorro. Empieza por analizar tu presupuesto para liberar efectivo, proceso que puede haber comenzado durante la pandemia. Ten en cuenta los gastos imprescindibles, como el alquiler y los servicios de agua y electricidad, que hayan aumentado o disminuido. Es posible que puedas ahorrar en gastos discrecionales si solo viajas y comes afuera menos.

Obtendrás el impacto más grande si recortas cuestiones caras, pero no pases por alto los gastos más pequeños que se van sumando, como tus suscripciones de servicios de streaming.

Si no encuentras mucho margen de maniobra en tu plan de gastos actual, no te desanimes. Concéntrate en ahorrar todo lo que puedas, incluso aunque sean unos pocos dólares a la semana.

“Lo más importante no es cuánto ahorras, sino desarrollar el comportamiento del ahorro a largo plazo”, afirma Meir Statman, profesor de finanzas en la Universidad de Santa Clara y autor de “Finance for Normal People: How Investors and Markets Behave”. (Oxford University Press, 2017).

Incrementa gradualmente la cantidad a medida que vayas obteniendo aumentos o recibas ingresos inesperados. Tu meta es desviar el dinero que invertirías en pagar una hipoteca y convertirlo en un ahorro.

Quizá también puedas obtener ayuda en virtud de la ley recientemente promulgada: Plan de rescate estadounidense, que ofrece ayuda mediante pagos de estímulo adicionales, créditos fiscales por cuidado infantil, asistencia para alquileres y más.

Hazle frente a tus deudas. Quizá parezca que no estás avanzando mucho con los ahorros si tienes muchas deudas, como préstamos estudiantiles, como lo están muchos millennials actualmente. Pero piénsalo así: si estás logrando pagar esas cantidades, también es una forma de inversión.

“Los pagos de tus deudas te brindan una tasa de rendimiento garantizada, similar a comprar un bono con esa tasa de interés”, dice Abolofia. Por ejemplo, cancelar el saldo de una tarjeta de crédito con una tasa de interés del 16% equivale a obtener un rendimiento del 16% sobre ese dinero.

Muchos planificadores sugieren pagar primero las deudas de las tarjetas de crédito con las tasas más altas. Pero algunas personas sienten una mayor satisfacción al cancelar saldos más pequeños, incluso aunque tengan tasas de interés más bajas, porque pueden eliminarse más rápidamente. Como sea, continúa recortando esos saldos.

Aprovecha al máximo tu 401(k). Si tu empleador ofrece un Plan de jubilación 401(k) con un aporte equivalente del empleador, que la mayoría hace, trata de aportar lo suficiente como para obtener el monto total. Es dinero gratis que puede crecer protegido de los impuestos a largo plazo.

Trata de aumentar la cantidad que guardas a lo largo del tiempo, quizá un 1% o 2% al año. La mayoría de los planes te permiten programar estos aumentos automáticamente y probablemente no notarás la diferencia en tu cheque de pago.

Si tu flujo de caja lo permite, guarda dinero adicional en una cuenta IRA Roth, afirma Abolofia. Si bien esos dólares se aportan después de impuestos, es probable que tengas un nivel impositivo más bajo cuando retires el dinero durante la jubilación, y ese dinero crecerá libre de impuestos. Además, puedes retirar los aportes de la cuenta IRA Roth en cualquier momento sin penalización ni impuestos, lo cual te brinda liquidez.

Si no tienes un plan de jubilación en el trabajo o trabajas de manera independiente, puedes ahorrar por tu cuenta en una IRA o un 401(k) individual, que te permite guardar cantidades importantes en cuentas protegidas de los impuestos.

Obtén tasas más altas para tus ahorros. Los ahorros a largo plazo son excelentes, pero también es crucial generar ahorros a corto plazo, ya sea para un fondo de emergencia, una boda o un anticipo.

Para obtener el mejor rendimiento de ese dinero, elige una cuenta de ahorros en línea. Si bien las tasas de interés son bajas en este momento, estas cuentas suelen ofrecer tasas más altas que los bancos tradicionales, afirma Ashley Dixon, planificadora financiera certificada por honorarios en Colorado Springs, Colorado.

Ally Bank y Marcus by Goldman Sachs, por ejemplo, estaban pagando una tasa de interés del 0.5% recientemente. Por el contrario, la tasa de interés nacional promedio para cuentas de ahorro es solo 0.06%, según FDIC.

Puedes comparar las tasas para las cuentas de ahorro en línea en sitios web como bankrate.com y depositaccounts.com.

Invierte en tu carrera. Desarrollar seguridad financiera no se trata solo de ahorrar; también necesitas que tus ingresos sigan creciendo. Eso puede significar cambiar de trabajo, tal vez solo con cambiar de empleador o pasar a un nuevo sector.

Es probable que muchos adultos jóvenes cambien de trabajo en los próximos años, según una encuesta reciente de Gallup. Los millennials tienen 3 veces más probabilidades que los trabajadores mayores de decir que han cambiado de trabajo en el último año, tienen 10 puntos porcentuales menos de probabilidades de esperar estar con su empleador actual en un año y tienen la mayor probabilidad de estar buscando un trabajo nuevo, descubrió Gallup.

Tener flexibilidad como inquilino puede ser una ventaja para los adultos jóvenes que buscan construir una carrera. Si tienes que vender una casa, quizá perdiendo, puede ser difícil hacer el cambio, dice Mahoney.

Los inquilinos también pueden tener más dinero en efectivo en su presupuesto para pagar por clases u obtener un título de posgrado, lo que permite mejorar sus perspectivas laborales. Para ellos, al igual que para los propietarios de viviendas, es útil planificar a largo plazo.

