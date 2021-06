Biden condena el odio contra la comunidad LGTBQ+ en aniversario del tiroteo de Pulse

WASHINGTON – El presidente Joe Biden condenó este sábado el odio contra la población LGTBQ+ y pidió hacer frente a la “epidemia de violencia” contra las mujeres transgénero, con motivo del quinto aniversario del tiroteo en la discoteca gay Pulse en Orlando (Florida).

En un comunicado, Biden también pidió aumentar el control de armas en su país y confirmó que firmará una ley para convertir en “monumento nacional” el bar donde se registró el peor ataque contra la comunidad LGTBQ+ de la historia de EE.UU., un tiroteo que dejó 49 muertos.

“Tenemos que reconocer el impacto particular de la violencia armada en las comunidades LGTBQ+ en todo nuestro país”, destacó Biden.

“Debemos acabar con el odio y las desigualdades que contribuyen a la epidemia de violencia y odio contra las mujeres transgénero, especialmente las mujeres transgénero que no son blancas”, añadió.

Al menos 44 personas transgénero o de género no binario fueron asesinadas a tiros o por otros medios en Estados Unidos en 2020, el año más letal para ese colectivo en la última década; y otras 28 han fallecido de la misma forma en lo que va de 2021, según la organización Human Rights Campaign (HRC).

On June 12, 2016, 49 innocent people were killed at Pulse nightclub. Today, we honor the victims and reaffirm our commitment to ending senseless acts of gun violence. #Pulse5YearsLater #HonorThemWithAction https://t.co/HBrccYBwun

— Human Rights Campaign (@HRC) June 12, 2021