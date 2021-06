AMLO pide esperar dictamen de la Línea 12 del Metro tras investigación del The New York Times

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Un día después de que el diario estadounidense The New York Times diera a conocer una investigación donde reveló que la falla de la Línea 12 del Metro colapsó por presentar fallas en su construcción, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador pidió no adelantarse a los dictámenes de la tragedia.

“Pues hay que esperar el dictamen, esto tiene que ver con una investigación que hizo el New York Times y también con filtraciones, que siempre se van, no es eso tan trascendente, no estoy en contra de las filtraciones, eso pues siempre ha existido y es muy difícil que no haya fuga de información”, señaló desde Palacio Nacional.

El mandatario mexicano señaló que los dictámenes de la tragedia se darán a conocer en esta misma semana para determinar qué fue lo que sucedió en el accidente donde murieron 26 personas.

“Hay que esperar el dictamen. Tengo entendido que en esta semana se va a dar a conocer el dictamen sobre el por qué de este lamentable accidente, qué ocasionó que se venciera esta trabe y perdieran la vida en este accidente 26 personas, a las que siempre les vamos a estar guardando nuestro respeto y considerando nuestro afecto a sus familiares”, dijo.

Andrés Manuel López Obrador dijo que tras la publicación de un reportaje del The New York Times, sus adversarios buscan enfrentar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con el actual canciller, Marcelo Ebrard, quien inauguró la Línea 12 en el año 2012 cuando era Jefe de Gobierno.

“Nuestros adversarios quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia, quisieran esto, que se pelearan Marcelo y Claudia… Ellos apuestan a eso, a que nos fraccionemos. Se van a quedar con las ganas”, subrayó.

En la #ConferenciaPresidente señala @lopezobrador_ que esta semana se entregará el informe de lo que pasó en la Línea 12 del @MetroCDMX "Hay que esperar el dictamen", dice sobre el reportaje del fin de semana de The New York Times al respecto. pic.twitter.com/LT5pmgnaOJ — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 14, 2021

Con el título “Por qué colapsó la Línea 12 del Metro de Ciudad de México”, el medio estadounidense The New York Times publicó este domingo 13 de junio que las prisas por entregar la obra en el año 2012, aunado a la debilidad de las soldaduras de acero y los clavos que mantenían las vías de la Línea 12, provocó su colapso.

La tragedia amenaza con afectar a dos de las figuras más poderosas del país: Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores del presidente, y Carlos Slim, uno de los empresarios más ricos del mundo. Lee la historia completa en español aquí: https://t.co/tkd8YRO83C — The New York Times (@nytimes) June 13, 2021

