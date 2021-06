Edson Álvarez confesó estar arrepentido de no haber golpeado al estadounidense Matt Miazga

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Edson Álvarez ha sido uno de los futbolistas más constantes en “El Tri”. El canterano de las Águilas del América fue protagonista de una entrevista con el youtuber, El Escorpión Dorado. En el desarrollo de la misma, Álvarez recordó un incidente con Matt Miazga y confesó estar arrepentido de no haberle pegado.

USMNT‘s Matt Miazga is very tall. Mexico‘s Diego Lainez is short. BEHOLD, THE MOCKERY! (🎥: @UnivisionSports)pic.twitter.com/SNJ9bcGfLL — SB Nation (@SBNation) September 12, 2018

El hecho se remonta a un partido amistoso entre México y Estados Unidos en Nashville, en el año 2018. Durante ese encuentro el defensor norteamericano, Matt Miazga, increpó a Diego Lainez y se burló de su estatura. Este gesto no fue del agrado de Álvarez, quien fue a confrontar al estadounidense.

Rompiendo el internet el nuevo video de escorpión #alVolante con @EdsonAlvarez19 : https://t.co/pYWzBuwJeR RT RT RT RT RT — ESCORPION DORADO (@ESCORPIONGOLDEN) June 12, 2021

Evidentemente, este incidente produjo que el partido se calentara y casi se saliera de control. Un par de años más tarde y luego de haber pasado la “calentura” del momento, Álvarez, lejos de querer cambiar esa escena, confesó sentirse arrepentido de no haber golpeado al futbolista estadounidense.

FUE COBARDE. Edson Álvarez explicó por qué fue a defender a Diego Lainez cuando vio lo que hizo Matt Miazga | RESPALDÓ A SU AMIGO: https://t.co/T23g9aT0xX pic.twitter.com/nxmyKR3x3l — Invictos (@InvictosSomos) September 12, 2018

“Ahí si güey me salió mi lado, pinche joto. La verdad que me arrepiento de no haberle pegado. Todos me decían ‘güey, le hubieras pegado’ (…) nomas permiso me faltaba”, expresó el futbolista del Ajax en la entrevista.

Finalmente, aquel partido concluyó con la derrota de “El Tri”1-0 sobre el combinado norteamericano. Un duelo en el que los futbolistas y los aficionados terminaron con algo de asperezas por lo que se desarrolló durante el encuentro.

También te puede interesar:

El “Potro” Gutiérrez: “Allá en México andan llorando que no encuentran un nueve”

Arturo Vidal le pide interés a las Águilas del América