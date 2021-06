Doping a la mexicana: atleta estadounidense Shelby Houlihan aseguró que su positivo por nandrolona ocurrió por comerse un burrito

La atleta estadounidense Shelby Houlihan fue suspendida por cuatro años de cualquier actividad deportiva debido a que dio positivo por nandrolona. Houlihan, múltiple medallista en las pruebas de atletismo de Estados Unidos, considera que la única explicación posible es un burrito de cerdo que compró en un food truck de comida mexicana cerca de su casa en Oregon.

El 14 de enero de 2021, la Unidad de Integridad de Atletismo le informó el resultado de un test que se había realizado el 15 de diciembre de 2020. Nandrolona, un esteriode anabólico, era el causante.

Houlihan explicó que “nunca había escuchado de la nandrolona”, y que tuvo que investigar al respecto. Poco tiempo después se enteró de que la Agencia Mundial Antidopaje entiende que comer carne de cerdo puede llevar a dar un falso positivo por nandrolona.

La atleta de 28 años empezó a revisar sus registros de comida y se dio cuenta de que aproximadamente 10 horas antes de realizar el test en el que dio positivo, había consumido un burrito de un “auténtico food truck mexicano que sirve carne de cerdo” en Beaverton, Oregon.

Apeló la decisión basada en dicho argumento. Además, pasó la prueba del polígrafo y los toxicólogos analizaron una muestra de su cabello. No obstante, el 11 de junio fue informada de que la sanción no fue reconsiderada. Aseguró que nunca ha ingerido sustancias prohibida: “Nunca irrespetaría al deporte, a mi competencia, a mis compañeros, entrenadores, familia, amigos y a mí misma en este camino“.

Shelby Houlihan señaló que continuará peleando por su inocencia. Pidió privacidad y respeto. Apuntaba para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tras participar en Río 2016 y alcanzar la final de los 5000m planos, en la que terminó 11va.

