Fotos que marcaron el día de la reapertura californiana tras 15 meses de restricciones COVID-19

El gobernador Gavin Newsom escenificó este martes la reapertura oficial del estado con el sorteo de los 10 premios de $1.5 millones de dólares, pero el resto de residentes también pudo vivir en las calles y en los establecimientos el cambio que supuso el fin de la mayoría de las restricciones de COVID-19.

Fotógrafos y usuarios de redes sociales también salieron de sus casas e inmortalizaron cómo se estaba dando la bienvenida a la tan destacada fecha.

Otras instituciones, como el condado de Los Ángeles, también celebró la reapertura en redes sociales con imágenes de personas sin mascarilla haciendo actividades al aire libre en una jornada marcada por las altas temperaturas sobre todo en el interior del condado.

En el interior de Universal Studios, al igual que ocurrió en otros parques temáticos y de atracciones, todo empezó a funcionar casi a pleno rendimiento y sin las medidas vigentes hasta ahora.

Sin embargo, este martes todavía mucha gente optó por la prudencia y la precaución para protegerse a sí mismos y a su entorno cercano y siguió cubriéndose boca y nariz.

De hecho, hubo quien bromeó en redes sociales con lo que fue una realidad para muchas personas: la tan esperada reapertura no cambió nada de la vida y los hábitos que asociamos a la pandemia.

Aaron Levie, CEO de la compañía Box, que lejos de una esperada fiesta multitudinaria en la piscina, su día lo había protagonizado una reunión virtual de trabajo.

What I imagined the California reopening day would be like vs. what I’m actually doing. pic.twitter.com/xQmHQo3uzV

— Aaron Levie (@levie) June 15, 2021