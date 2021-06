LeBron James cargó contra la NBA luego de enterarse de la lesión de Kawhi Leonard

La noticia más impactante de una jornada movida en la NBA fue la lesión de Kawhi Leonard, estrella de Los Angeles Clippers, quien estará afuera de los tabloncillos de forma indefinida. Leonard se unió a otros ocho All-Star que se han lesionado durante los Playoffs, una cifra histórica en la liga. LeBron James, quien sufrió la ausencia de su escudero Anthony Davis, cargó contra la NBA una vez conoció la noticia.

“Ellos (NBA) no me quisieron escuchar acerca del inicio de la temporada. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Solo quería proteger el bienestar de los jugadores, quienes en definitiva son el producto y beneficio de nuestro juego. Estas lesiones no son solo ‘parte del juego’. Es falta de pureza“, exclamó LeBron a través de Twitter.

They all didn’t wanna listen to me about the start of the season. I knew exactly what would happen. I only wanted to protect the well being of the players which ultimately is the PRODUCT & BENEFIT of OUR GAME! These injuries isn’t just “PART OF THE GAME”. It’s the lack of PURE

