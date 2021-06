Publican video de brutal golpiza a una mujer en Culver City. Se investiga presunto crimen de odio

El Departamento de Policía de Culver City (CCPD) publicó este martes un video de una cámara de seguridad que capturó un supuesto crimen de odio contra una mujer de ascendencia asiática y pidió colaboración ciudadana para dar con el sospechoso, que se dio a la fuga.

El video muestra el brutal ataque desde dos puntos de vista, capturados por dos cámaras de seguridad distintas. Sin embargo, ninguno de ellos deja ver con claridad el rostro del hombre.

