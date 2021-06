Tuca Ferretti opina que su salida de Tigres se propició por gente negativa

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A pesar de la polémica salida de Ricardo Ferretti, que fue cuestionada incluso por algunos técnicos referentes como Vucetich, el Tuca comentó que no se siente traicionado por Tigres, sin embargo, aseguró que su salida se propició por gente negativa que está actualmente dentro del club.

El controvertido entrenador declaró para TUDN que él se quería quedar en la institución felina, pero que las cosas fueron tomando un rumbo distinto.

“No porque conforme fue pasando el tiempo me dieron otras explicaciones, entonces yo las tuve que aceptar, yo me quería quedar pero las cosas tomaron un rumbo distinto. A lo mejor el último torneo, el estar en repechaje, no calificar a la liguilla, a lo mejor el estilo ya no era lo que ellos querían”, comentó.

“Muchos puntos que me platicaron y bueno, uno no es centenario para caerle bien a todos, naturalmente la gente que es positiva no va a perder su tiempo, pero la gente negativa fue la que influenció en un momento dado mi despido”, comentó para el mencionado portal.

Ferretti, que cumplirá 30 años como técnico de manera ininterrumpida, se ha convertido en uno de los entrenadores más laureados dentro del fútbol mexicano, en donde destacan los siete títulos que consiguió en La Liga MX.

¡Histórico! Tuca Ferretti llegará a 30 años ininterrumpidos en los banquillos https://t.co/jMS5uB98pY pic.twitter.com/9JMn3tfiYe — MedioTiempo (@mediotiempo) June 15, 2021

Su primer Título llegó en 1997 con Chivas y luego de eso se le hizo esquivo el segundo campeonato. 11 años tuvieron que pasar para que pudiera ganar el segundo trofeo con Pumas. Sin embargo, entre 2010 y 2019 consiguió ganar cinco títulos de liga con Tigres.

Entre otros títulos, resaltan los dos trofeos de Liga de Campeones de la Concacaf, una Copa MX, cuatro título de campeón de campeones y la Campeones Cup en 2018, sin mencionar el subcampeonato obtenido en 2015 en la Copa Libertadores.