La disputa doméstica que terminó con el sueño americano de un conserje de origen salvadoreño

Para la familia de José Tomás Mejía no hubo festejo del Día del Padre. El líder comunitario y sindicalista fue asesinado el pasado miércoles mientras trabajaba en un complejo de apartamentos en la zona de Mid-Whilshire en Los Ángeles.

Mejía, un destacado miembro del SEIU (United Service Workers West), dedicó muchos de los años de su vida a entrenar y proteger a sus compañeros gremialistas y fue asesinado la tarde del 14 de junio, a las 2:33 de la tarde, por un adolescente que lo acuchilló.

El hombre de origen salvadoreño, de 50 años, trabajaba haciendo limpieza y era el conserje en el edificio de apartamentos en Park La Brea, según el reporte de la Policía de Los Ángeles.

De acuerdo con información de la Policía de Los Ángeles, el agresor, que aún no ha sido identificado, aparentemente sostuvo una disputa doméstica y trató de matar a su novia y al padre de ésta, pero atacó a Tomás porque pensó que él tenía las llaves del apartamento.

Mejía era oriundo de El Salvador y tenía tres hijastros con su esposa. Recientemente “había comprado su nueva casa”, aseguró su primo David: “Me dijo: ‘por fin tengo mi sueño americano’”.

El SEIU reconoció su afán de servicio y aporte a la ayuda de sus miembros: “Trató de quitarle las llaves a José Tomás Mejía, él resistió y lo mató, lo acuchilló varias veces”, dijo Alejandra Valles de SEIU. Tomás luchó por los trabajadores y en contra de la violencia sexual, la violencia doméstica y los peligros que enfrentan los empleados de la limpieza.

“Con el corazón entristecido informamos la muerte de nuestro hermano Tomás Mejía, quien fue asesinado el 16 de junio mientras trabajaba. Tomás fue miembro de nuestra Junta Ejecutiva y una parte clave de cada victoria que hemos tenido durante los últimos 25 años. Fue un guerrero, amigo, líder, esposo y padre”, informó el SEIU sobre su muerte.

— SEIU USWW (@seiuusww) June 17, 2021