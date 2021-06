Tía de Chiquis Rivera le suplica que diga que no fue ella quien la violó cuando era una niña

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace varios años Chiquis Rivera reveló que durante su infancia fue víctima de abuso sexual por parte de una mujer, y aunque en ese momento no quiso revelar el nombre de su atacante, hace unos días salió a la luz que podría tratarse de su tía Pita Saavedra.

Y es que, Sebastián, hijo transgénero de doña Pita, reveló hace unos días que su mamá violó a una niña de 11 años, por lo que inmediatamente usuarios de redes sociales dieron por hecho que había sido ella la responsable de dicho acto.

Ante el escándalo generado, la hermana de la abuela de Chiquis, utilizó su canal de YouTube para defenderse de las acusaciones que inició su propio hijo.

“Yo no me escondo, yo siempre doy la cara y tenía que hacer este video. Nunca de los nuncas pasaría nada de lo que dicen que ha pasado. Yo nunca le he pedido nada a la Chiquis, entonces esta vez sí, yo sé que este video lo va a ver Chiquis o va a llegar a sus oídos”, explicó.

Al borde del llanto le suplicó a la cantante que saliera a desmentir las fuertes acusaciones.

“Chiquis, te pido, te imploro que salgas a defenderme, no de la manera de defensa que necesito, porque yo puedo defenderme sola, pero están diciendo mija que yo soy la mujer que te abusó de chiquita, que te violé o que yo que sé. Mija te pido de todo corazón por ese amor que nos tenemos, porque yo sé que tú me quieres también, yo siempre te he defendido, no por eso me tienes que defender. Sino que salgas y hables con la verdad. Quién fue esa mujer, sino lo quieres decir, perfecto, pero di que tu tía Pita no fue“, detalló.

Ante los ataques que ha recibido, Pita aseguró que le dolió que su propio hijo iniciara con las difamaciones en su contra.

“Me dolió en el fondo de mi alma y prometí no llorar, pero me dolió mucho, he llorado infinidad. Me tuve que venir del trabajo, no podía, si trató de dañarme, de lastimarme, sí lo logró“, añadió al video que supera las 35 mil visualizaciones.