Diego Boneta será demandado por golpear a un actor durante las grabaciones de ‘Luis Miguel: La Serie’

Diego Boneta será demandado por golpear a un actor durante las grabaciones de la segunda temporada de ‘Luis Miguel: La serie’.

Así se dio a conocer este lunes 21 de junio en la revista TV y Novelas, en donde revelaron que el actor español Martín Bello emprenderá acciones legales en contra del protagonista y productor de la serie de Netflix que narra la vida de Luis Miguel.

Según lo narró el actor que dio vida al personaje del Tío Tito, su molestia surgió luego de sufrir una serie de lesiones durante las grabaciones de la segunda temporada de ‘Luis Miguel: La Serie’.

Esto sucedió mientras se filmaba la escena en la que El Tío Tito le cuenta a Luis Miguel (Diego Boneta) lo que sucedió con su madre:

“Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final, Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital”.

Bello aseguró que, la escena que fue grabada en febrero de 2020 no ameritaba que fuera realizada por un doble, ya que los movimientos estaban estudiados y se tenía que llevar de forma tranquila, sin embargo, el actor lo golpeó en más de 10 ocasiones en el cuello, cara y espalda, debido a que la escena tuvo que ser repetida porque no salía bien.

“Esa noche no pude dormir del dolor. Cuando sucedió esto yo le dije a Diego que me invitara a cenar y lo arregláramos, pero no fue capaz ni de eso”, detalló el actor.

Martin Bello aseguró que no busca dinero, sino que se haga justicia y no vuelva a pasar lo mismo con otro actor, por lo que ya busca el apoyo de Netflix España debido a que en México no han hecho nada con su denuncia.

Por su parte, la producción aceptó que sucedieron tales hechos, revelando que el actor recibió asistencia de un experto durante los ensayos, así como en la filmación, sin embargo, a pesar de contar con protecciones especiales resultó lastimado en la espalda y en los codos. Asimismo, detallan que recibió atención médica inmediata y seguimiento posterior.