Pasos sencillos para manejar tus medicamentos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Si tomas varios medicamentos, (algunas investigaciones sugieren que las personas mayores toman 9 medicinas en promedio), manejarlos puede ser un desafío. Y durante la pandemia, es especialmente importante tener a mano los medicamentos correctos para no tener que salir corriendo a la farmacia, dice Gina Ayers, PharmD, especialista en farmacia clínica geriátrica en Cleveland Clinic.

En la era de COVID-19, cuando muchos adultos mayores han pospuesto las visitas al médico, también es clave asegurarse de que estás tomando solo los medicamentos que son beneficiosos y no los que han dejado de ser útiles para ti o que representan un riesgo de salud, agrega Ayers.

Es posible que te sorprenda la frecuencia con la que pueden suceder esas dos cosas. Un estudio publicado en 2019 en la revista BMC Geriatrics encontró que cuando los estudiantes de farmacia fueron a los hogares de adultos mayores, descubrieron que el 40% tenía medicamentos vencidos a la mano, el 15% tenía medicamentos potencialmente inapropiados y aproximadamente una quinta parte tenía medicamentos duplicados. Y una encuesta nacional de adultos mayores de University of Michigan en diciembre de 2019, encontró que entre los que tomaban 5 o más medicamentos recetados, el 32% también informó haber tomado otros 5 o más medicamentos o suplementos de venta libre (OTC), que pueden magnificar los efectos de los medicamentos recetados o interferir con ellos.

A continuación, te mostramos cómo facilitar el manejo de los medicamentos.

Revisar tu plan

Si no has hecho una revisión anual de medicamentos, también conocido como una revisión de bolsa de color café, desde que empezó la pandemia, probablemente sea el momento de hacerlo ahora. Durante este tipo de revisión, un profesional de la salud (un farmacéutico, tu médico de atención primaria o una enfermera o asistente médico (PA) en el consultorio de tu médico) analiza todos tus medicamentos recetados, medicamentos de venta libre y suplementos actuales, así como las dosis.

Esta revisión puede estar cubierta por el seguro y, si bien generalmente implica llevar todos estos artículos a tu médico o farmacéutico, puedes optar por hacerlo virtualmente si lo prefieres.

“Con tan solo ver físicamente los frascos, un proveedor de atención médica, incluso si está en línea, a menudo puede encontrar duplicaciones, suministros excedentes, medicamentos vencidos y errores de medicamento”, dice Sunny Linnebur, PharmD, especialista en farmacia clínica en la Clínica para Personas Mayores del Hospital de la Universidad de Colorado en Aurora, y ex presidente de la Sociedad Estadounidense de Geriatría.

Considerar la posibilidad de pedir medicamentos por correo

Es bastante sencillo recoger una receta en una farmacia y muchas farmacias ofrecen esto además de entregas. Pero, Linnebur dice que la forma más fácil de asegurarte de obtener los medicamentos recetados que usas regularmente de manera oportuna es usar el pedido por correo.

Si tu seguro lo cubre, prepárate para un suministro de 90 días. Los resurtidos automáticos pueden ayudar a garantizar que no te quedes sin medicamentos. De lo contrario, vuelve a hacer el pedido varias semanas antes de que necesites otro suministro de 90 días, de modo que no te pierdas ninguna dosis. Si se te acaba, tu médico puede hacer arreglos para un suministro “puente” que te cubra durante 15 a 30 días hasta que llegue tu receta de pedido por correo, dice Michael Hochman, MD, médico de medicina interna en Keck Medicine de USC en Los Angeles.

Tener cuidado con los sitios web de recetas

Es mejor limitarse a los servicios de envío por correo asociados con cadenas de farmacias locales o nacionales o con tu compañía de seguro médico. Ten cuidado con otros sitios de Internet, especialmente los de otro país, sin importar cuán tentadores sean los precios bajos. “La elección de ordenar recetas desde fuera de los Estados Unidos puede aumentar los riesgos de recibir medicamentos adulterados o eludir los controles de seguridad que deben incluir las farmacias con sede en los Estados Unidos”, dice Linnebur.

De hecho, cuando la Asociación Nacional de Juntas de Farmacia revisó más de 22,000 sitios de medicamentos recetados, descubrió que casi el 95% no operaba de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos. Un ejemplo: no exigir una receta para la compra de medicamentos con receta. Si te preocupa el costo, considera preguntarle a tu farmacéutico acerca de los cupones de descuento para tu medicamento o consultar los sitios web de Blink Health y GoodRx para obtener cupones.

Tener una farmacia de referencia local

Incluso si recibes todos tus medicamentos habituales por correo, es importante tener una farmacia local confiable donde puedes obtener recetas para afecciones agudas como infecciones, dice Chad Worz, PharmD, farmacéutico geriátrico y director ejecutivo de la Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos Consultores. Asegúrate de que tu servicio de pedido por correo y la farmacia local (y los médicos) tengan un registro actualizado de todo lo que tomas para que no dupliques accidentalmente medicamentos similares o tomes medicamentos que puedan interactuar entre sí.

También puedes (y debes) hablar con tu farmacéutico local si tienes preguntas sobre medicamentos recetados o de venta libre. Por ejemplo, ciertos medicamentos de venta libre para la tos y el resfriado no se recomiendan para los adultos mayores porque contienen fenilefrina o pseudoefedrina, que pueden aumentar la presión arterial, o el antihistamínico difenhidramina, que se ha relacionado con efectos secundarios como mareos, somnolencia e incluso deterioro cognitivo en personas mayores.

No importa si usas una cadena o una farmacia local independiente, dice Worx, siempre que el farmacéutico se tome el tiempo para responder tus preguntas con claridad. (Intenta programar tu visita a la farmacia temprano en la mañana o media tarde, antes de las 4:00 p. m., cuando a menudo es menos ajetreado).

Limpia a fondo tus cosas

Una vez al año (¿por qué no ahora?) revisa tu botiquín y asegúrate de que ninguno de tus medicamentos recetados o de venta libre haya vencido, dice Linnebur.

Si bien es cierto que muchos medicamentos pueden retener al menos el 70% de su potencia original durante uno o dos años después de su vencimiento, incluso después de que se haya abierto el envase, lo más seguro es tener los medicamentos más recientes con las instrucciones más actualizadas. “Puede haber nuevas instrucciones de dosificación o advertencias, o puede que se haya cambiado la potencia”, agrega.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de mayo de 2021 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.