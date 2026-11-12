John Kennedy llama “estúpidos” a republicanos que minimizan su derrota electoral

El senador republicano John Kennedy perdió la paciencia con sus propios compañeros de partido y lanzó un insulto directo contra quienes intentan minimizar la derrota electoral que dejará a los republicanos sin el control del Congreso en enero. “Si piensas eso, enhorabuena, eres un estúpido”, advirtió durante una entrevista con Sean Hannity en Fox News.

El legislador de Luisiana considera que el resultado de las elecciones de medio mandato no fue un simple tropiezo político, sino un rechazo contundente de los votantes al Partido Republicano. Su mensaje llega en medio de las divisiones internas sobre quién debe asumir la responsabilidad por el revés.

Kennedy exige dejar de minimizar la derrota

La discusión comenzó después de que Hannity sugiriera que las pérdidas republicanas eran habituales en unas elecciones de medio mandato. Kennedy rechazó esa interpretación y pidió a sus compañeros que dejaran de actuar como si tuvieran todas las respuestas.

“Un hombre inteligente se lava las manos después de orinar. Un hombre sabio no se orina en las manos. Los republicanos en el Senado debemos dejar de creernos tan listos”, ironizó.

También advirtió que el partido necesita recuperar la confianza de los votantes que esta vez respaldaron a los demócratas, en lugar de buscar excusas para explicar el resultado.

John Kennedy, a Republican senator from the United States (not related to the well-known dynasty), shared a simple piece of wisdom:



A smart person washes their hands after urinating.

A wise person doesn't urinate on their own hands.



In our domestic version, this was a joke? pic.twitter.com/RcMEbtGM2L — Sprinter Report (@SprinterReport) November 12, 2026

Las propuestas que los republicanos frenaron

Kennedy planteó varias medidas para recuperar terreno político, entre ellas prohibir que los congresistas negocien acciones, modificar los impuestos sobre las ganancias por la venta de viviendas y endurecer las reglas para los intermediarios remunerados en indultos presidenciales.

También propuso aumentar el gasto militar en al menos 200,000 millones de dólares, ante las preocupaciones por las reservas de municiones estadounidenses en medio de la guerra con Irán.

Sin embargo, aseguró que los líderes republicanos del Senado no le han permitido avanzar con sus iniciativas.

La derrota abre una guerra por el liderazgo

El senador también cuestionó la continuidad de John Thune al frente de los republicanos en el Senado. Kennedy se sumó a otros cuatro legisladores que intentaron retrasar la elección interna para discutir primero las causas de la derrota.

La rebelión no prosperó y Thune fue reelegido sin oposición el martes.

Los demócratas asumirán el control de ambas cámaras en enero. Para Kennedy, el tiempo se agota y su partido necesita reaccionar antes de que sea demasiado tarde.

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