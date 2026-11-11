Senador republicano Jim Justice advierte que su Partido no recuperará el Senado en 2028

El senador republicano Jim Justice reconoció que su partido enfrenta un panorama electoral complicado y advirtió que recuperar el control del Senado en 2028 podría convertirse en una misión prácticamente imposible, después de las importantes derrotas sufridas en las elecciones intermedias del pasado 3 de noviembre.

“Pueden olvidarse de 2028. Absolutamente”, declaró Justice al Washington Examiner, al referirse al retroceso republicano en estados donde tradicionalmente había conseguido victorias electorales. El legislador calificó el resultado como “un golpe tan colosal que resulta increíble lo devastador que es para Estados Unidos”.

Los demócratas consiguieron arrebatar siete escaños senatoriales a los republicanos en Carolina del Norte, Maine, Texas, Ohio, Carolina del Sur, Iowa y Kansas, con lo que ampliaron su representación en la Cámara Alta.

Además, hasta el miércoles mantenían ventaja en dos contiendas todavía sin definirse: Mary Peltola frente al republicano Dan Sullivan, en Alaska, y Scott Colom contra Cindy Hyde-Smith, en Mississippi.

Si los demócratas confirman ambas victorias, podrían alcanzar 56 de los 100 escaños del Senado, una posición que fortalecería considerablemente su capacidad para impulsar la agenda legislativa durante los próximos años. Incluso si los republicanos consiguen conservar esos dos puestos, necesitarían recuperar cinco escaños en 2028 para volver a controlar la cámara alta, o cuatro si mantienen la presidencia y el voto de desempate del vicepresidente.

Jim Justice says GOP can ‘forget’ retaking Senate majority in 2028https://t.co/It98c8Gkex — The Hill (@thehill) November 11, 2026

Republicanos reconocen que recuperar el poder será complicado

El panorama electoral representa un desafío adicional porque los republicanos deberán defender al menos siete escaños competitivos en 2028, correspondientes a Carolina del Norte, Iowa, Wisconsin, Florida, Kansas, Alaska y Carolina del Sur.

Entre los principales objetivos demócratas figuran Wisconsin y Carolina del Norte, mientras que los republicanos podrían intentar recuperar posiciones en Georgia, Arizona, Pensilvania y Nevada.

El senador saliente Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, reconoció que su partido necesita concentrarse en limitar las pérdidas y preparar una estrategia más realista para los siguientes comicios. “Tenemos que gestionar nuestras pérdidas y tal vez buscar uno o dos escaños”, señaló.

Por su parte, Steve Daines, senador republicano por Montana y expresidente del Comité Senatorial Nacional Republicano, admitió que la recuperación electoral no será rápida. “El camino para volver a la mayoría va a ser largo”, expresó.

Las derrotas también provocaron tensiones internas alrededor del liderazgo republicano. Sin embargo, los legisladores respaldaron nuevamente a John Thune como líder de su bancada y eligieron al senador Bernie Moreno, de Ohio, para encabezar el comité de campaña rumbo a 2028.

House GOP Picks Jim Jordan, While Senate GOP Reelects Do-Nothing Thune



House Republicans just chose Jim Jordan to lead, while Senate Republicans reelected John Thune unopposed despite losing the majority. It’s time to stop the clown show: put a real plan on the table for lower? pic.twitter.com/x0E9d3TWrE — John Fredericks (@jfradioshow) November 10, 2026

Demócratas buscan ampliar todavía más su ventaja

Del lado demócrata, Kirsten Gillibrand, senadora por Nueva York y responsable del Comité de Campaña Senatorial Demócrata durante el reciente proceso electoral, manifestó su disposición para volver a encabezar la organización.

“Hay más estados que podemos poner en juego”, declaró a Nexstar, al anticipar que su partido buscará aprovechar el impulso obtenido en las elecciones intermedias.

La derrota republicana recordó a algunos legisladores el retroceso de 2006, cuando los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras durante la presidencia de George W. Bush y ampliaron posteriormente su ventaja en 2008. Los republicanos todavía esperan que sus adversarios cometan errores políticos mediante investigaciones excesivas o iniciativas que alejen a los votantes moderados.

Sin embargo, las pérdidas recientes dejaron claro que la economía, la inflación, los precios del combustible y la guerra contra Irán se convirtieron en factores determinantes del resultado electoral.

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