Exgobernador moroso acepta pagar $5 millones de dólares que debía en impuestos desde 2009

Ante la posibilidad de enfrentar una severa sanción, James Conley Justice II, actual senador y exgobernador por Virginia Occidental, se comprometió a pagar los $5,000,000 de dólares correspondientes a impuestos que adeuda desde hace 16 años.

A raíz de lo negligente que se mostró para pagar el multillonario de 74 años, el Departamento de Justicia lo demandó en el Distrito Sur de Virginia Occidental.

“Han descuidado o se han negado a realizar el pago total de esas cuotas a los Estados Unidos”, señala un apartado de la querella donde le exigen tanto a él como a su esposa Cathy Comer cubrir la cantidad adeudada y cualquier compensación que el tribunal “considere justa y apropiada”.

Justice gobernó a Virginia Occidental de 2017 a 2025 y desde enero se desempeña como Senador ocupando el escaño vacante ante la salida de Joe Manchin.

Sus detractores coinciden en señalar que su incursión en la política está ligada a sus intereses comerciales, pues prácticamente nació con el porvenir de su familia asegurada al haber heredado la compañía carbonífera Bluestone de Virginia Occidental.

A nivel estatal, se le considera el hombre más rico con un patrimonio estimado en $1.2 mil millones de dólares.

Entre las múltiples propiedades del senador Jim Justice II se encuentra el Greenbrier Resort en White Sulphur Springs, Virginia Occidental. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

Después de heredar la empresa minera de manos de su padre, Jim Justice II dosificó su fortuna en inversiones relacionadas con más de 94 empresas.

Una de las grandes controversias generadas en torno su persona fue que, pese a ser conservador la mayor parte de su vida, en 2016, optó por darle la espalda al Partido Republicano para convertirse en candidato a gobernador abanderado por los demócratas.

No obstante, un semestre después de haber ganado las elecciones y ya siendo mandatario estatal anunció su retorno a las filas republicanas e incluso, años después, se reeligió bajo los colores republicanos.

Al amparo de dicha condición se había rehusado a pagar los impuestos hasta que, el año pasado, un juez ordenó la venta de seis de las empresas familiares de Justice con el objetivo de saldar su deuda pendiente.

Durante un dialogo con la agencia de noticias The Associated Press (AP), Jim Justice II señaló ser objeto de una acción política dirigida a perjudicar su imagen.

