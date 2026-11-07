Trump prepara despidos en su gabinete tras la derrota republicana en las elecciones

Donald Trump no esperó demasiado para comenzar los cambios en su equipo tras la derrota electoral de los republicanos. Apenas unas horas después de reconocer que contemplaba posibles despidos en su administración, el presidente anunció la salida de Susie Wiles como jefa de gabinete de la Casa Blanca y eligió a Stephen Miller, uno de los hombres más influyentes de su gobierno, para ocupar su lugar.

La decisión llega después de que los republicanos perdieran el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato, un resultado que representa un duro golpe político para el mandatario y su agenda.

En un adelanto de la entrevista que concedió a 60 Minutes, Trump reconoció que planeaba hacer ajustes dentro de su administración. Cuando le preguntaron si esperaba despedir a funcionarios después de la derrota electoral, respondió: “Sí, un poco”.

“Me encanta mi gabinete. Creo que son buenos. Pero quizás haga algunos cambios”, agregó.

Horas después, el mandatario confirmó el relevo de Wiles y anunció en Truth Social que Stephen Miller asumirá como jefe de gabinete el lunes 9 de noviembre. Aseguró que es uno de sus asesores de mayor confianza y destacó su capacidad de gestión.

Wiles presentó su renuncia el jueves por la noche y Trump aseguró que continuará trabajando en su operación política; además, agradeció su desempeño al frente de la Casa Blanca, puesto que ocupaba desde el inicio de su segundo mandato.

Sin embargo, el nombramiento de Miller encendió las alertas debido a que el funcionario es considerado uno de los principales arquitectos de la política migratoria de Trump, incluida la ofensiva de deportaciones y el endurecimiento de las medidas contra los inmigrantes.

La agencia Associated Press destacó que las políticas migratorias impulsadas por Miller fueron un factor de desgaste para los republicanos. Cerca de seis de cada diez votantes consideraron que las medidas de control migratorio del gobierno habían ido demasiado lejos.

Con este ascenso, Trump envía una señal de que no pretende moderar su agenda migratoria después del revés electoral.

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