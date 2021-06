Al menos 6 heridos al derrumbarse puente peatonal al noreste de Washington D.C.

Un choque hizo que un puente peatonal se derrumbara en DC-295 en el noreste de Washington, D.C. el miércoles, dejando al menos cinco personas heridas y atrapando un camión que filtró galones de combustible diesel en desagües, dicen los funcionarios, reportó NBC Boston.

Cinco personas que estaban en las cercanías fueron llevadas a hospitales con lesiones, dijo el alcalde adjunto de seguridad pública Chris Galdart. Sus lesiones no ponen en peligro sus vidas.

El impacto de una colisión derrumbó el puente a las 11:50 a.m. y causó aún más accidentes.

Update bridge collapse I-295 prior to Polk St NE. 6 patients assessed, 4 of those were transported. #DCsBravest Hazmat unit mitigating diesel fuel leak from truck that is partially beneath bridge. At least 1 other vehicle was struck by debris. Collapse blocks both directions. pic.twitter.com/wILXGs1zWe

