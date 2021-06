Declaran culpable al hombre que se defendió a sí mismo en su juicio por la muerte de su novia e hija en Florida

Ronnie Oneal, el hombre que se defendió a sí mismo en su juicio por doble asesinato, fue declarado culpable de todos los delitos de que estaba acusado el lunes por la noche, poco después de que gritó a los jurados y acusó a los fiscales de fabricar pruebas durante su argumento final.

Ronnie Oneal III, acting as his own defense attorney, yelled at jurors in his opening statement today and told them the case against him has been fabricated.

Oneal, accused of killing his girlfriend and daughter, is facing the death penalty. https://t.co/GkFWHgQD2n pic.twitter.com/qg9vcyKURk

