Despiden al entrenador de baloncesto que dio lugar a que lanzaran tortillas a jugadores latinos de preparatoria en San Diego

El entrenador de baloncesto de preparatoria que incitó a un zafarrancho durante el cual integrantes de su equipo les lanzaron tortillas a sus rivales de una escuela predominantemente latina en San Diego ha sido despedido.

Con una votación de 5-0, el Comité Escolar Unificado de Colorado decidió el martes la suerte de J.D. Laaperi, entrenador del equipo de Coronado High School, una escuela predominantemente blanca, por sus acciones que fueron condenadas como racistas contra los estudiantes de la escuela Orange Glen High School.

El diario San Diego Union-Tribune reportó que la junta escolar votó a puertas cerradas el martes y que también se discutieron medidas disciplinarias contra estudiantes de ambos equipos, pero no se ha tomado una decisión al respecto. Las autoridades policiales de Coronado también investigan el caso.

El equipo masculino de Coronado High obtuvo el campeonato de la división regional 4-A al vencer el sábado a Orange Glen High, que se encuentra en Escondido y cuyos estudiantes son mayormente latinos.

Aunque se intentó negar que las tortillas fueran lanzadas por integrantes del equipo de Coronado, las imágenes de video muestra otra cosa.

A video of the aftermath of the Coronado Orange Glen championship game clearly shows that players were among the folks who threw tortillas at the Orange Glen players and staff. I’m beyond disappointed. pic.twitter.com/RCIIfEgv4r

— Full-Time Hoops (@FullTimeHoops1) June 20, 2021