Indignante: medallista olímpica mexicana no podrá ir a los Juegos Olímpicos de Tokio por no apoyar al CONADE

En las últimas horas se ha generado mucha polémica con uno de los cupos más importantes de la delegación mexicana a los Juegos Olímpicos de Tokio. Paola Espinosa, doble medallista olímpica, insinuó que no le dieron su cupo al evento por no haber expresado públicamente su apoyo a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en un presunto caso de corrupción.

Según informaciones de la agencia de noticias EFE, la atleta relató que el CONADE y, específicamente la ex medallista Ana Guevara, le habían pedido que publicara una carta en la sus redes sociales en el que mostrara su apoyo a la institución. La finalidad de la misma era que no desapareciera el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), luego de haber sido vinculado con un presunto caso de corrupción.

La misma Espinosa explicó que ella no podía apoyar algo de lo que no estaba segura. La saltadora indicó que eso era algo que debía ser resuelto por el propio CONADE. “Pero en realidad es algo que a mí no me consta y que no podía apoyar, creo que ese fue el principal enojo“, dijo Espinosa.

En este sentido, ese sería el punto de inflexión para que la atleta perdiera “sobre el escritorio” su cupo a los Juegos Olímpicos, pese a que le habían indicado que su boleto estaba asegurado.

“Fui a buscar a Ana Gabriela Guevara y le dije: ‘Hablando contigo de frente me dijiste que esa plaza era mía, quiero saber por qué no se ha hecho oficial‘. Ella me dijo: ‘Es tuya la plaza, claro que es tuya y la vamos a defender, pero la Federación tiene que avalar esta plaza‘”, contó Paola.

Sin embargo, ya eso no iba a ser posible. Paola Espinosa tuvo unas conversaciones con el presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla, pero eso no gustó en la CONADE y fue el detonante para que la atleta perdiera su plaza.

“Luz María Chávez, colaboradora de la CONADE, me dijo: ‘Sabes que cometiste un error al ir al Comité Olímpico, eso no le gustó para nada a la directora, nada, entonces pues eso es un error tuyo'”, relató la saltadora.

En este sentido quedará fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio una atleta mexicana que logró montarse en el podio en dos ocasiones. Espinosa ganó la medalla de bronce en Pekin 2008 y la medalla de plata en Londres 2012.

