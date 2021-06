Agenda de eventos: diversión de fin de semana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

‘Summer’ en El Capitán

“Summer of Soul (…or, When the Revolution Could Not be Televised)” es un documental –parte filme musical, parte archivo histórico– creado por el director Ahmir “Questlove” Thompson alrededor de un evento que celebraba la historia afroamericana, la cultura y la moda. Por seis meses en el verano de 1969, cien millas al sur de Woodstock, el Harlem Cultural Festival se filmó en Mount Morris Park (ahora Marcus Garvey Park). Esa grabación nunca se vio hasta hoy en esta cinta que se exhibe en El Capitán (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles), por tiempo limitado.

Incluye actuaciones nunca antes vistas de Stevie Wonder, Nina Simone, Sly and the Family Stone, Gladys Knight and the Pips, Mahalia Jackson, B.B. King, The 5th Dimension y otros. De mañana al 6 de julio. Además se desplegará memorabilia del Harlem Cultural Festival. Shows diario 10 am, 1:15, 4:30 y 7:45 pm. Boletos $18. Informes elcapitantheatre.com.

Ópera en línea

La Los Angeles Opera ya tiene disponible en línea la presentación de Oedipus Rex, de Igor Stravinsky, en su página web. La obra fue conducida por James Conlon y Richard Seaver, director musical de la compañía, y con el tenor Russell Thomas, artista residente, en el papel principal.

Esta presentación está dirigida por Matthew Diamond con animaciones creadas por Manual Cinema. Los solistas, el coro y la orquesta fueron grabados separadamente en sesiones con distancia social durante la primavera. Esta versión presenta los mismos artistas que actuaron en el subsecuente concierto de la compañía en el concierto de Oedipus Rex el 6 de junio en el Dorothy Chandler Pavilion. Disponible gratis hasta el 18 de julio, como parte de On Now, la programación en línea de la compañía, en laopera.org/oedipus.

Serie en audio

El Chalk Repertory Theatre, que ha ganado múltiples premios, lanzó Chalk Lines, una nueva serie de cinco obras de teatro cortas en las que se usa narración inmersiva en audio que trae a la vida lugares históricos de la ciudad de Los Angeles de los que no se habla mucho, incluyendo la línea Metro Expo, el Leimert Park, Historic West Adams y el Exposition Park. Esta producción presenta perspectivas de comunidades poco exploradas de la ciudad, como la afroamericana, la indígena, la de color y la LGBTQ.

Las obras fueron escritas por Giovanni Adams, Luis Alfaro, Kimrie Lewis, Joseph Guy Maldonado y Colette Robert. Están protagonizadas por Xan Churchwell, Gregg Daniel, Tonatiuh Elizarraraz, Veralyn Jones, Emily Kuroda y Emily Stout. Las transmisiones ya están disponibles y pueden escucharse en cualquier dispositivo hasta diciembre. Gratis; se sugiere hacer una donación. Informes chalkrep.com.

Exhibición interactiva

El Natural History Museum of Los Angeles County inauguró la exhibición virtual interactiva L.A. History: A Mexican Perspective, el monumental mural de la pintora chicana Bárbara Carrasco. Este es un adelanto de la extensa obra que será instalada en el nuevo Judith Perlstein Welcome Center en el Commons del museo programado para abrir en 2023. La exhibición digital está disponible en inglés y en español.

L.A. History: A Mexican Perspective, que permaneció guardado durante 40 años, representa la historia de Los Angeles a través de una serie de viñetas intercaladas en el cabello suelto de la Reina de Los Ángeles. El mural de 80 pies de largo fue censurado por la antigua Los Angeles Community Redevelopment Agency, que originalmente había comisionado a la artista el mural para el bicentenario de Los Angeles en 1981. La CRA detuvo el proyecto cuando la pintora se rehusó a eliminar catorce viñetas que la agencia consideró controvertidas. El Natural History Museum anunció su adquisición en 2020. Gratis. Disponible en nhm.org/mural-remembers-los-angeles.

Concierto con Common

La serie de conciertos gratuitos Sound/State, que produce LA Phil Media, el brazo digital y de medios de la Los Angeles Philharmonic Association, ya tiene disponible el concierto que grabó recientemente el rapero, escritor, poeta y activista Common con la LA Phil. Incluye la charla que tuvo el artista con Gustavo Dudamel, conductor de esta orquesta.

Estos conciertos reúnen a una ecléctica selección de performers que participan en entrevistas, que comparten su lista de canciones favoritas y que lanzan una nueva luz en el tema de cada episodio. Como se filmaron durante la pandemia en el Hollywood Bowl –sin público– los músicos de la filarmónica se presentaron juntos socialmente separados. Además de la conversación, se incluye una actividad para la familia; en esta ocasión consiste en crear una pequeña revista, o zine, que usan varias subculturas y comunidades marginadas. Disponible en cualquier momento en laphil.com.