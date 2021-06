Subway defiende sus sandwiches de atún: cree que las pruebas de ADN no son confiables

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Subway defiende su sándwich de atún de los señalamientos más recientes que acusan no habría nada de atún en la mezcla con mayonesa. La reacción de la gigante cadena de sándwiches sucede tras la polémica publicación del New York Times el pasado 19 de junio en donde se informa que resultados de pruebas de laboratorio no encontraron ningún rastro de ADN de atún en los sándwiches de atún Subway.

En respuesta, Subway señala en un comunicado que las pruebas de ADN son una metodología poco confiable para identificar el atún procesado. “No son una forma confiable de identificar proteínas desnaturalizadas, como el atún de Subway, que se cocinó antes de ser probado”.

En enero se desataron escandalosas conjeturas sobre el atún usado en los sándwiches de Subway. Se presentó una demanda colectiva en California en la que se acusaba fraude y publicidad falsa. Los demandantes señalaban que lo que contienen los sándwiches de atún de la cadena es una mezcla que imita la apariencia del atún, pero nada de atún.

NYT decidió investigar sobre el supuesto atún falso en los sándwiches de Subway. Adquirió “más de 60 pulgadas de sándwiches de atún Subway” de tres tiendas de Los Ángeles y luego encargó un análisis a un laboratorio especializado en pruebas de pescado. Se descubrió que no había ningún rastro de ADN de atún.

Si bien el laboratorio que analizó las muestras de los sándwiches de atún de Subway enviadas por NYT no negó la posibilidad de que sí pudiera tratarse de atún. La publicación de los resultados de ausencia de ADN de atún fue interpretada por algunos medios de comunicación y consumidores como la ausencia de atún.

Subway destaca que las pruebas a las que hace referencia el informe del New York Times no muestran que no haya atún en el atún de Subway. “Todo lo que dice es que la prueba no pudo confirmar el atún”, lo que se acuerdo a la cadena era de esperarse en una prueba de ADN de proteínas desnaturalizadas.

Sobre la demanda presentada en enero en California, Subway también indica que los demandantes abandonaron su reclamo de que el producto de atún de Subway no contiene atún, esto luego de recibir información sobre el atún de Subway y la confiabilidad de las pruebas de ADN.

Dos posibles conclusiones

El laboratorio al que el NYT encargó las pruebas del sándwich de atún de Subway dejó abiertas dos posibles conclusiones. La primera, es que el producto de Subway está tan fuertemente procesado que ni siquiera se pudo hacer una identificación.

La segunda posible conclusión es que en la mezcla de supuesto atún para los sándwiches no haya nada que sea atún.

Subway sostiene que en sus sándwiches de atún hay atún cocido 100% silvestre, que se mezcla con mayonesa. También señala que las acusaciones infundadas amenazan con dañar a sus franquiciados, propietarios de pequeñas empresas.

