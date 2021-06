El estado de Florida enumera formas de ayudar a las víctimas del derrumbe del edificio en Miami

La catástrofe que arrasó parte de un gran edificio de condominios en Surfside, Florida, ha matado al menos a cinco personas, y 159 personas más están desaparecidas.

La respuesta masiva a la tragedia incluye un impulso para ayudar a las víctimas que han sido desplazadas de sus hogares, y una organización de ayuda de Florida y funcionarios estatales enumeraron las formas en que el público puede ayudar.

“Organizaciones locales confiables han lanzado dos fondos principales para recibir donaciones monetarias: Support Surfside y el Surfside Building Collapse Victim Fund“, dijo el viernes la División de Manejo de Emergencias de Florida, citando la guía de Volunteer Florida.

Además de esos recursos, la estación WLRN en Miami ha compilado una lista de formas de ayudar, incluidas las organizaciones benéficas locales y las campañas de donación de sangre, informó NPR.

Algunos de los residentes del edificio necesitan artículos específicos y los funcionarios estatales y locales están trabajando para proporcionar a las familias desplazadas juegos de mesa, cochecitos y tarjetas de regalo, por ejemplo.

Pero la agencia estatal de emergencias dice que el efectivo es la mejor opción para las personas que desean ayudar, ya que es flexible y eficaz.

World Central Kitchen está sirviendo comidas calientes a la comunidad de Surfside para asegurarse de que los residentes desplazados y los equipos de rescate sean alimentados mientras enfrentan a este desastre.

