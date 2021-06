Cómo puedes ahorrar dinero, aunque suban los precios al consumidor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

No es ningún secreto que los consumidores se enfrentan a precios considerablemente más altos para una amplia gama de productos, incluyendo los electrodomésticos, la gasolina y los alimentos.

Para muchos estadounidenses, es el primer encuentro con la tan temida inflación, que se ha mantenido en su mayor parte tranquila durante las últimas dos décadas.

El gobierno anunció el jueves que el tan observado Índice de precios al consumidor aumentó un 5% en mayo, lo que dio como resultado la tasa de inflación más alta en 13 años. Esta cifra es la siguiente a una tasa de inflación promedio de solo el 1.4% el año pasado, cuando la pandemia de COVID-19 mantuvo a la mayoría de las personas en casa.

La subida de los precios se debe en gran medida al aumento de la demanda y a los cuellos de botella en la cadena de suministro, mientras las empresas luchan para aumentar la oferta y contratar trabajadores.

Para los compradores, estos precios más altos requerirán una mayor planificación y quizá una restructuración del presupuesto.

“A medida que vayamos saliendo de los tiempos del COVID, hay que crear un colchón de ahorro para no sufrir un impacto de precios cuando lleguen las facturas”, afirma Douglas Boneparth, planificador financiero certificado y presidente de Bone Fide Wealth en la ciudad de Nueva York.

A continuación se explica lo que hay que tener en cuenta en siete categorías de gastos importantes, con consejos para controlar los gastos.

Alimentos

Se espera que el precio de algunas categorías de alimentos se dispare en los próximos meses, en particular la carne, las aves de corral y la fruta fresca, según un reciente informe del Departamento de Agricultura.

Para ayudar a mantener bajo control el presupuesto de alimentos, aprovecha al máximo las promociones para abastecer el congelador y la despensa.

“Las semanas previas al 4 de julio son el mejor momento para abastecerse; verás mayores descuentos y más artículos a la venta”, señala Burt Flickinger III, director general de Strategic Resource Group, una empresa de consultoría de comercios minoristas.

También puedes ahorrar mucho si te quedas con las tiendas de descuento, como Costco y Trader Joe’s, y a las marcas privadas, afirma Flickinger.

Otra estrategia es buscar ofertas de alimentos en tu farmacia o tienda local. Estos puntos de venta están ampliando su variedad de alimentos frescos y algunos pueden ofrecer precios más bajos que las tiendas tradicionales.

Energía

Los conductores saben muy bien que los precios minoristas de la gasolina se han disparado; subieron más de $1 por galón en promedio durante el año pasado hasta haber alcanzado los $3.06 recientemente.

Ese aumento de los precios se debe al incremento de la demanda, ya que más personas han vuelto a conducir, lo que se complica por los cuellos de botella de la cadena de suministro, indica Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en GasBuddy, un sitio web y una aplicación para teléfonos inteligentes que ayuda a los conductores a encontrar las mejores ofertas.

Sin embargo, es posible que los precios estén comenzando a estabilizarse, ya que las compañías petroleras han intensificado la producción de gasolina. Aun así, según De Haan, es probable que los costos de la gasolina se mantengan elevados a medida que se reanude el crecimiento económico.

Si estás planeando un viaje de verano por carretera, ten en cuenta que puedes pagar bastante más si cruzas las fronteras estatales hacia un lugar con impuestos sobre la gasolina más altos.

“Si consultas los precios de la gasolina con anticipación para encontrar opciones de menor costo, podrías ahorrar entre $5 y $10 por tanque”, añade De Haan.

Además, puedes exprimir más kilometraje del tanque de gasolina con solo quitar el portaequipajes, que puede generar resistencia, conducir uniformemente y respetar los límites de velocidad.

Electrodomésticos grandes

La disminución de la producción y de la cadena de suministro durante la pandemia ha provocado una gran escasez de electrodomésticos que podría durar hasta finales de año. Esto hace que los consumidores se enfrenten a precios más altos y a largas esperas para muchos tipos de electrodomésticos, incluyendo las lavadoras, los refrigeradores y los congeladores.

Si bien los precios eventualmente se estabilizarán a medida que la pandemia disminuya y la oferta regrese, es probable que no veas grandes descuentos en el corto plazo, afirma Nish Suvarnakar, analista principal de mercado de Consumer Reports.

Antes de comprar, asegúrate de averiguar qué características del electrodoméstico son esenciales en comparación con las que son menos esenciales, añade Suvarnakar. Por ejemplo, contempla optar por el acero inoxidable básico, acabado popular que está ampliamente disponible, en lugar de un acabado especial.

Si ahora estás buscando un nuevo electrodoméstico, aún puedes encontrar ofertas posteriores al Día de los Caídos. Asegúrate de comparar precios en los minoristas independientes, que pueden ofrecer ofertas similares y quizás un mejor servicio, no solo en las grandes tiendas. Y piensa en las sustituciones si tu primera opción no está disponible.

Servicios de telecomunicaciones e Internet

Durante la pandemia, los consumidores de telecomunicaciones tuvieron un pequeño respiro, ya que los precios de los servicios telefónicos e inalámbricos aumentaron solo un poco, mientras que algunos proveedores suspendieron los límites de datos y dieron otras ventajas a los consumidores durante la pandemia.

Sin embargo, más recientemente, los proveedores han comenzado a elevar los precios e imponer límites de datos una vez más.

Para controlar esos costos, considera la posibilidad de cambiar a un plan de telefonía celular más barato, tal vez uno de tu proveedor de Internet.

Las familias de bajos ingresos pueden beneficiarse de descuentos en el servicio y el equipo de Internet a través del programa federal de Beneficio de banda ancha de emergencia.

Y aunque los precios de los servicios de streaming también estén en aumento, todavía puedes reducir tus gastos cortando la televisión por cable.

Automóviles

Los precios de las camionetas y los automóviles nuevos están aumentado, impulsados por el cierre de fábricas a causa de la pandemia, así como por la escasez de chips de computadora.

Eso no significa que no puedas encontrar una opción asequible, ya que los precios de los modelos individuales varían mucho, algunos se venden con grandes descuentos y otros se mantienen en su precio de lista.

En general, como muestra el análisis de Consumer Reports, existe la posibilidad de obtener un 10% de descuento o más en algunos buenos vehículos si se negocia.

Ten en cuenta que puedes obtener más de lo que piensas sobre el valor de tu vehículo permutado, sostiene Jeff Bartlett, editor adjunto de automóviles en Consumer Reports.

“La escasez de autos nuevos está llevando a más conductores a comprar autos usados, lo que significa que los valores de las permutas han aumentado”, añade Bartlett.

Para no salirte de tu presupuesto, consulta los consejos de CR sobre ofertas de automóviles nuevos, así como nuestros recomendados SUV de oferta y automóviles usados asequibles.

Televisores

Los consumidores tuvieron un respiro en los precios de los televisores en los últimos meses, ya que los costos se mantuvieron relativamente estables, según los últimos datos de la inflación. Incluso se espera que algunos modelos bajen su precio este año.

Aun así, si no necesitas un televisor nuevo de inmediato, podría valer la pena esperar unos meses para comprarlo.

“El mejor momento para comprar televisores suele ser entre el otoño y principios del invierno, debido a las ventas navideñas y al lanzamiento de nuevos modelos en enero”, advierte Samantha Gordon, editora de ofertas de Consumer Reports.

Los miembros de Consumer Reports pueden encontrar más información sobre cuál es el mejor momento para comprar televisores y una amplia gama de productos utilizando la Guía de los mejores momentos para comprar de CR.

Aprovecha las ofertas

Para los compradores decididos, tendrás la oportunidad de aprovechar una amplia gama de ofertas durante el Amazon Prime Day, un evento que dura dos días el 21 y 22 de junio.

Deberás ser miembro de Amazon Prime para ver la mayoría de esas ofertas, pero puedes registrarte para una prueba gratuita antes de que comience la venta. Puedes encontrar consejos sobre la mejor manera de conseguir una oferta, y el Prime Day Hub de CR hará un seguimiento de las mejoras ofertas.

Asegúrate de consultar también las ofertas de la competencia en otras tiendas minoristas. Target y Walmart han anunciado sus propios eventos de ofertas, y es probable que los sigan más tiendas minoristas.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.