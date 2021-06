Sube a 12 la cifra de muertos y continúa la búsqueda de 149 desaparecidos en el derrumbe de un edificio en Miami

El número de muertos en el colapso del condominio Champlain Towers South, en Surfside, Florida, ocurrido el jueves de la semana pasada aumentó a 12, dijeron las autoridades el martes por la noche, y aún se desconoce el paradero de 149 personas.

El martes marcó el sexto día desde el catastrófico colapso del edificio de condominios Champlain Towers South, mientras los rescatistas siguieron adelante con su minuciosa búsqueda de sobrevivientes, en medio de una creciente tristeza por el destino de 149 personas que aún se reportan desaparecidas, a seis días del derrumbe.

La alcaldesa de Miami, Daniella Levine Cava, confirmó que la cifra oficial de muertos es de 12, y dijo que se ha notificado a las familias de todas las víctimas, en una rueda de prensa.

Pero se espera que el número de muertes en el derrumbe aumente.

La búsqueda de los desaparecidos se realiza por turnos de unos 200 rescatistas, del total de más de 800 que trabajan en el sitio y que investigan el derrumbe capa por capa durante la búsqueda de sobrevivientes y cadáveres. Se informó que cerca de 3 millones de libras de concreto se han removido del sitio desde el jueves.

#MDFR #FLTF1 along with 7 other task force teams from Florida & the Israeli Task Force continue to search layer by layer of debris at the #SurfsideBuildingCollapse with approximately 3 million pounds of concrete removed from the debris field since Thursday. pic.twitter.com/vBmWMVri4v

Las autoridades locales agradecieron a los rescatistas por su labor incansable, que ha permitido hasta ahora el rescate de 12 desaparecidos.

The response and support we have received from federal, state and other partners over the last six days has been unprecedented – and I am deeply thankful @POTUS will be visiting the site of this tragedy to spend time with impacted families and first responders. pic.twitter.com/TYA1wISSuE

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) June 29, 2021